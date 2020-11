Trump geeft zich nog niet gewonnen (maar zijn juridische plan van aanpak lijkt zinloos)

Trumps privéadvocaat Rudy Giuliani tijdens een persconferentie bij 'Four Seasons Total Landscaping' in Philadelphia. Waarschijnlijk had het Trump-team een ruimte willen boeken in het Four Seasons Hotel elders in Philadelphia. Beeld AFP

Het was ironisch. Precies op het moment dat CNN, AP en andere media Biden uitriepen tot winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, bracht Team Trump een rare verklaring uit die duidelijk maakte dat de president zich niet bij de uitslag neerlegt. De media hebben de winnaar te vroeg uitgeroepen. ‘De verkiezingen zijn allerminst afgelopen.’

Trump kondigde aan dat zijn juristen maandag naar de rechter zullen stappen om de verkiezingsuitkomst aan te vechten vanwege grootscheepse stemfraude, een claim die hij al maanden uitvent, tot nu toe zonder enig bewijs. Hij wil zorgen dat alleen ‘wettige stemmen’ worden geteld en ‘het Amerikaanse volk de verkiezingsuitslag krijgt die het verdient’.

Swing states

Volgens Trumps adviseurs (onder wie privéadvocaat Rudy Giuliani, die zaterdag tekst en uitleg gaf tijdens een bizarre persconferentie in Philadelphia, op het parkeerterrein van tuinbedrijf Four Seasons Total Landscaping - in plaats van bij, zoals veel journalisten dachten, het viersterren Four Seasons Hotel) ligt de zaak nog volledig open. Biden is door geen enkele staat al officieel als winnaar aangewezen, laat staan in cruciale ‘swing states’ waar nog hertellingen plaatsvinden (Georgia) of rechtszaken lopen (zoals Pennsylvania). Door de uitslag in die staten te kantelen hopen ze Bidens zege te ondergraven.

Team-Trump spande zaterdag nog een rechtszaak aan in Arizona, waar in Maricopa County ten onrechte stembiljetten geweigerd zouden zijn (Biden heeft in de staat een voorsprong van 21.000 stemmen op Trump). In Pennsylvania, de staat waar Biden zaterdag tot winnaar werd uitgeroepen, is geprocedeerd tegen het meenemen van laat verstuurde poststemmen, een zaak die nu bij het Hooggerechtshof ligt.

Rudy Giuliani tijdens de persconferentie. Beeld EPA

Juristen geven de president echter weinig kans. De zaken zijn te klein en te onbeduidend om de uitslag te kunnen veranderen. Trump zal ze verliezen, zoals afgelopen weken al rechtszaken in Michigan (vanwege vermeend buitensluiten van waarnemers), Georgia (verzoek tot uitsluiting van late stembiljetten), Nevada (protest tegen een machine voor handtekeningverificatie) en Arizona (vanwege een bepaalde pen die stembiljetten onleesbaar zou maken voor de stemmachines).

Volgens bronnen in het Witte Huis geloven ook veel mensen in Trumps entourage dat de rechtszaken ‘zinloos’ zijn. Sommige adviseurs denken dat de juridische schermutselingen vooral zijn bedoeld om tegenover Trumps kiezersaanhang de schijn op te houden dat hun president doorknokt, mogelijk met het oog op een politieke come-back in 2024.

Jared Kushner

Kopstukken in de Republikeinse partij zouden zich intussen zorgen maken. Als Trump zich met trainerende rechtszaken als een slecht verliezer blijft gedragen, kan dat de belangen van de Grand Old Party schaden. De hoop is dan ook dat intimi de president op andere gedachten kunnen brengen (zoals chef-staf Mark Meadows, helaas besmet met coronavirus en even in quarantaine). Schoonzoon en senior-adviseur Jared Kushner liet uitlekken dat hij er dit weekend al bij Trump op heeft aangedrongen om zijn verlies te accepteren.

Analisten geloven niet dat Trump grootmoedig zijn nederlaag tegenover Biden zal toegeven. Hij zal wrokkend het Witte Huis verlaten maar voordien, is de vrees, nog zoveel mogelijk schade aanrichten, door oude rekeningen te vereffenen en mogelijk zelfs zichzelf gratie te verlenen vanwege de rechtszaken voor financiële malversaties die hem boven het hoofd hangen als zijn presidentiële onschendbaarheid is opgeheven. Bovenal kan hij het Biden lastig maken, door bij zijn 70 miljoen kiezers het idee te blijven voeden dat Biden onrechtmatig is gekozen.