Trump geeft niet op: particulier bedrijf is begonnen met hertelling in Arizona

De Arizona Veterans Memorial Coliseum waar de hertelling is begonnen. Beeld AP

De hertelling gebeurt in opdracht van de senaat van Arizona, waar de Republikeinen de meerderheid hebben. Het gaat om de ruim twee miljoen stemmen die zijn uitgebracht in het district Maricopa met de hoofdstad Phoenix. Trumps nederlaag in dat dichtbevolkte district bezegelde zijn verlies in Arizona, doorgaans een Republikeins bolwerk.

De Republikeinse partijafdeling in Arizona, die onder leiding staat van Trump-aanhanger Kelli Ward, drong al maanden aan op een hertelling, maar dat stuitte op verzet van de commissie die toezicht hield op de verkiezingen.

De vijf leden, op één na allemaal Republikeinen, kregen zelfs doodsbedreigingen en moesten de politie om bescherming vragen. Uiteindelijk gaf een rechter toestemming voor de operatie, nadat de senaat de gebruikte stemcomputers en de 2,1 miljoen stembiljetten per dagvaarding had opgeëist.

Trump

Trump, die zich nog steeds niet heeft neergelegd bij zijn verkiezingsnederlaag tegen Biden, bedankte de Republikeinse senatoren voor hun ‘geweldige werk om de grootscheepse fraude bloot te leggen’. ‘Ik voorspel dat de resultaten verrassend zullen zijn’, liet hij weten.

De Democraten zijn woedend over de hertelling, die volgens hen uitsluitend bedoeld is om twijfel te zaaien over de uitkomst van de verkiezingen. Zij wijzen erop dat de kiescommissie al drie steekproeven heeft gehouden waarbij iedere keer bleek dat er geen sprake was van onregelmatigheden.

Ook gouverneur Doug Ducey, een Republikein, verzekerde dat de verkiezingen vlekkeloos waren verlopen in Arizona. Dat kwam hem te staan op een berisping van de plaatselijke partijafdeling.

Complottheorieën

Wat de Democraten vooral achterdochtig maakt is dat de Republikeinen een particulier bedrijf, Cyber Ninjas, hebben ingehuurd waarvan de baas Doug Logan eerder al complottheorieën heeft verspreid over de ‘gestolen’ verkiezingen. Extra verdacht is dat de hertelling, die met de hand gebeurt en vermoedelijk weken zal duren, voor een deel wordt gefinancierd met giften van Trump-aanhangers.

Een van hen is advocaat Lin Wood, die vorig jaar verscheidene rechtszaken heeft aangespannen tegen de uitslag van de verkiezingen (en die stuk voor stuk heeft verloren). Wood zei er ‘100 procent’ van overtuigd te zijn dat de hertelling fraude aan het licht zal brengen. ‘Donald Trump heeft de verkiezingen gewonnen’.

Hij heeft ook persoonlijk belang bij het zaaien van twijfel over de uitslag, omdat de maker van de stemmachines, het bedrijf Dominion Voting Systems, honderden miljoenen euro schadevergoeding van hem eist wegens laster. Wood en Trumps privé-advocaat Rudy Giuliani beschuldigden het bedrijf ervan dat het de stemcomputers speciaal had ingesteld om stemmen voor Trump te verduisteren.

Klein leger gepensioneerden

Niet alleen de Democraten, maar ook tal van andere organisaties klagen dat er geen onafhankelijk toezicht is op de hertelling, waarvoor Cyber Ninjas via een ander bedrijf een klein leger gepensioneerden heeft gerekruteerd. Het is ook volstrekt onduidelijk of zij wel voldoende zijn opgeleid om met dit gevoelige materiaal om te gaan.

Wel hangen er camera’s in de hal waar de hertelling wordt gehouden. De beelden daarvan worden uitgezonden door het ultra-rechtse televisiekanaal One America News, dat een campagne is begonnen om geld in te zamelen voor de hertelling.

De Republikeinen zeggen dat het niet hun bedoeling is de uitkomst van de verkiezingen terug te draaien, maar om ‘eventuele gebreken in het kiessysteem op te sporen’. In tal van staten zijn de Republikeinen na de verkiezingsnederlaag van Trump aan de slag gegaan om de regels aan te passen, zodat het voor minderheden lastiger wordt om aan de verkiezingen deel te nemen. Op die manier hopen zij de toenemende demografische voorsprong van de Democraten te beknotten.

Maar de hertelling is ook een bewijs van de trouw van de Republikeinse partijleiding in Arizona aan Trump, die van de theorie over de ‘Grote Kiesfraude’ een geloofsartikel heeft gemaakt binnen de Republikeinse partij. Wie daar niet aan meedoet, dreigt zijn steun te verliezen bij de Congresverkiezingen in 2022.