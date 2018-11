Trump geeft leger toestemming (desnoods dodelijk) geweld te gebruiken bij het bewaken van de grens

President Trump inspecteert verschillende grensmuur-prototypes in San Diego, in maart 2018 Beeld AFP

Een rechter had een stokje gestoken voor het besluit van de Amerikaanse president om geen asiel meer te verlenen aan mensen die illegaal de VS zijn binnengekomen. Volgens Trump zijn de maatregelen nodig om de ‘gevaarlijke’ migrantenkaravanen vanuit Midden-Amerika buiten de deur te houden.

Trumps besluit het leger toestemming te geven geweld te gebruiken bij het bewaken van de grens tegen illegale immigranten staat op gespannen voet met de bestaande wetten. Deze verbieden de strijdkrachten binnen de VS op te treden om de orde te handhaven. Minister van Defensie Jim Mattis liet eerder deze week merken dat hij twijfels heeft over de maatregel. Volgens hem is er voorlopig niets veranderd aan de opdracht die de troepen langs de grens hebben.

Vlak voor de Congresverkiezingen van begin vorige maand stuurde het Pentagon op verzoek van president Trump duizenden militairen naar de grens met Mexico om de bewaking te versterken. Maar veruit de meeste militairen zijn niet bewapend, beklemtoonde Mattis. De militairen werden voornamelijk ingezet om de Border Patrol te helpen met het neerzetten van prikkeldraad en andere hindernissen.

Volgens Mattis mogen de troepen eventueel wel optreden als agenten van de Border Patrol worden aangevallen door illegale immigranten. Maar de kans dat zijn militairen daadwerkelijk in actie moeten komen achtte hij gering. ‘Wij houden ons niet bezig met het handhaven van de orde. We hebben niet de bevoegdheid om arrestaties te verrichten’, verzekerde hij.

Op een persconferentie ging Trump opnieuw tekeer tegen het Hof van Beroep van het Negende Circuit in het westen van de Verenigde Staten dat verscheidene presidentiële decreten van hem heeft afgekeurd. Hij beschuldigde de rechters ervan dat zij er een 'janboel’ van maken en ‘chaos, gewonden en dood’ veroorzaken.

Zijn kritiek op de ‘Obama-rechters’ was voor opperrechter John Roberts aanleiding een verklaring uit te geven waarin hij de president voorhield dat er geen ‘Obama-rechters’ of ‘Trump-rechters’ zijn en te hameren op het belang van een onafhankelijke rechterlijke macht. Trump blijkt niet onder de indruk. ‘Opperrechter Roberts kan zeggen wat hij wil, maar het Negende Circuit is een totale ramp’, zei hij op Twitter. ‘Rechters moeten ons niet de wet voorschrijven als het om de veiligheid gaat, bij de grens of waar ook. Daar weten ze niets van en ze maken ons land onveilig.’