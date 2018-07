Trump geeft gratie aan opstandige veeboeren, en kiest daarmee hun kant

President Trump heeft gratie verleend aan twee veeboeren uit Oregon die in 2016 tot vijf jaar gevangenisstraf werden veroordeeld wegens het stichten van brand op land dat in handen is van de overheid. Uit protest tegen hun arrestatie bezetten gewapende sympathisanten van de veeboeren wekenlang een natuurgebied. Die protestactie liep uit op een confrontatie met de politie waarbij een dode viel.

Dwight Hammond voor zijn huis in 2016, waar hij demonstranten aanmoedigt. Foto AP

Dwight Hammond (76) en zijn zoon Steven (49) hadden aanvankelijk een lichtere straf gekregen, maar in 2016 bepaalde een rechter dat zij alsnog voor vijf jaar naar de gevangenis moesten. Volgens het Witte Huis was die straf ‘onrechtvaardig’.

Met zijn pardon voor de Hamonds kiest Trump de kant van de veeboeren in hun decennia lange conflict met de federale overheid. De veeboeren en hun rechtse sympathisanten klagen dat de federale overheid in staten als Oregon en Nevada veel te veel land in handen heeft. Daarbij gaat het om de pacht die zij moeten betalen om hun vee daar te laten grazen, maar vaak hebben ze ook bezwaar tegen het uitroepen van natuurgebieden om de plaatselijke fauna te beschermen.

Dat was ook de achtergrond van de bezetting van het Malheur National Wildlife Refuge door tientallen gewapende cowboys onder leiding van Ryan en Ammon Bundy. Hun vader Cliven Bundy leidde in 2014 ook al een opstand, toen de overheid beslag wilde leggen op zijn koeien die hij jarenlang zonder te betalen op overheidsland had laten grazen. Uit vrees voor een confrontatie met de gewapende medestanders van Bundy blies de politie destijds de aftocht.

Bundy zei Trumps pardon te beschouwen als een erkenning dat hij en zijn zoons gelijk hadden. ‘Het is een geweldige dag voor de Bundy's, voor de veeboeren en voor Amerika nu er recht wordt gedaan.’

Het pardon past in een reeks besluiten waarmee president Trump de erfenis van zijn voorganger Barack Obama langzamerhand probeert af te breken. Vorig jaar haalde Trump ook een streep door het besluit van Obama om Bears Ears, een groot gebied in het zuidoosten van de staat Utah, tot nationaal park te verklaren ter bescherming van indiaanse oudheden die daar zijn gevonden. Een deel van het gebied wordt nu geopend voor de winning van olie en uranium.