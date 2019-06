Trump geeft Britten ongevraagd advies: stap zonder akkoord uit EU en Johnson zou goede premier zijn

In een interview met de Sunday Times doorbrak Trump de diplomatieke gewoonten door Farage, een felle tegenstander van premier May, aan te prijzen als de man die de onderhandelingen met de EU zou moeten voeren. ‘Hij is een heel slim figuur. Maar ze willen hem niet inschakelen. Stel je eens voor hoe goed het zou zijn als ze dat wel zouden doen. Dat hebben ze nog niet begrepen’.

In een eerder interview had Trump al laten weten dat May niets had gebakken van de onderhandelingen met Brussel en dat ze beter naar hem had kunnen luisteren. Volgens hem moet Londen uit de onderhandelingen weglopen als het niet krijgt wat het wil van de EU. Groot-Brittannië zou ook de afgesproken financiële afrekening van de scheiding niet moeten betalen. ‘Als ik het was zou ik die 50 miljard dollar niet betalen. Zo ben ik. Dat is een enorm getal’.

De Amerikaanse president mengde zich ook in de strijd voor opvolging van May als leider van de Conservatieve partij. Er hebben zich inmiddels negen kandidaten voor haar opvolging gemeld, maar Trump sprak zijn voorkeur uit voor Brexit-voortrekker Boris Johnson. Die zou het volgens hem ‘geweldig doen’.

Johnson en Trump staan op goede voet, maar vier jaar geleden noemde Johnson, toen nog burgemeester van Londen, Trump ongeschikt als mogelijke president wegens zijn ‘ongelooflijke domme’ uitspraken over ‘no go’-gebieden in de hoofdstad.

Trumps opmerkingen lokten felle kritiek uit van Britse politici. ‘President Trumps poging te bepalen wie de komende Britse premier wordt is een volstrekt onaanvaardbare inmenging in onze democratie’, zei Labour-leider Jeremy Corbyn. Ook de Conservatieve leider van het Lagerhuis Mel Stride had kritiek. De tweede man van de Liberaal-Democraten, Jo Swinson, zei tegenover The Guardian niet verbaasd te zijn dat Trump Johnson steunt. ‘Boris Johnson is wat je krijgt als je Trump naar (eliteschool) Eton stuurt’.

De felste kritiek kwam van Sadiq Khan, de huidige burgemeester van Londen, die het al verscheidene malen aan de stok had met Trump. In een opiniestuk in The Guardian vergeleek Khan de taal die Trump bezigt op zijn bijeenkomsten met zijn aanhangers met die van de ‘fascisten van de 20ste eeuw’. ‘President Trump is een van de meest flagrante voorbeelden van een groeiende mondiale bedreiging. Overal in de wereld rukt ultra-rechts op en bedreigt het onze zwaar bevochten rechten en vrijheden en de waarden die onze liberale, democratische maatschappijen meer dan 70 jaar hebben bepaald’, aldus Khan.

Trump komt maandag in Londen aan voor zijn staatsbezoek. Tegenstanders hebben voor dinsdag een massale demonstratie aangekondigd in het centrum van Londen. De organisatoren verwachten dat er mogelijk een kwart miljoen mensen aan zullen deelnemen.