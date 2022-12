Trump gedwongen tot openbaar maken belastingaangiften: ‘Tientallen miljoenen te weinig betaald’

Medewerkers van de commissie van het Huis van Afgevaardigden vervoeren dozen met documenten na een vergadering over de belastingaangifte van voormalig president Donald Trump te bespreken op Capitol Hill in Washington. Beeld REUTERS

Sinds de jaren zeventig is het gebruikelijk dat Amerikaanse presidenten hun belastinggegevens openbaar maken. Trump is de eerste president die dit weigerde te doen. Volgens de commissie, die vooral uit Democraten bestaat, heeft Trump door de jaren heen te weinig belasting afgedragen. Het zou gaan om ‘tientallen miljoenen dollars zonder adequate onderbouwing’, aldus het Democratische commissielid Lloyd Doggett uit Texas tegen nieuwszender CNN.

Het is nog onduidelijk wat voor juridische gevolgen dit zal hebben voor de oud-president, die zelf nog altijd beweert dat zijn boekhouding op orde is. De komende dagen zullen er meer details naar buiten worden gebracht over zijn belastingaangiften. ‘Als dit onrecht president Trump kan overkomen’, reageerde zijn campagneteam op het nieuws, ‘dan kan het alle Amerikanen overkomen.’

Meer zaken tegen Trump

Trump voert al jaren een juridische strijd om zijn belastinggegevens privé te houden. Vorige maand verloor hij die definitief. Het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde dat het ministerie van Financiën de aangiftes van Trump moest overhandigen aan de commissie van het Huis van Afgevaardigden. Daar stemden dinsdag 24 stemmen voor en 15 tegen openbaring van de stukken. Alle Republikeinen stemden tegen dit plan.

Los van deze zaak, loopt er ook nog een civiele procedure tegen de oud-president en enkele van zijn familieleden omtrent mogelijke belastingfraude. Uit onderzoek van The Washington Post en The New York Times bleek eerder dat Trump vijftien jaar lang zijn inkomen afwisselend naar beneden of boven bijstelde – naar beneden om belasting te ontduiken, naar boven om leningen te verkrijgen.

Begin december oordeelde een jury al dat The Trump Organization, zijn vastgoedbedrijf, zich schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude. Leidinggevenden binnen de organisatie ontvingen miljoenen aan bonussen en giften die niet aan de belastingdienst werden doorgegeven. Vorig jaar stelde het New Yorkse ministerie van Justitie de financiële topman van Trumps vastgoedimperium, Allen Weisselberg, in staat van beschuldiging wegens fraude.