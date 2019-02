Trump gebruikt ontmoeting met Vietnamese president om druk op Kim te verhogen

Trump ontmoette Nguyen in het presidentiële paleis in Hanoi, voorafgaande aan zijn diner met Kim later op de dag. Tijdens de ontmoeting werd de koop bezegeld van 110 Boeings door twee Vietnamese vliegmaatschappijen (Bamboom en Vietjet). De deal heeft een waarde van rond de 13 miljard euro en is een opsteker voor Trump, die Vietnam recentelijk onder druk zette vanwege de scheve handelsbalans tussen beide landen.

Tijdens een ontmoeting met Vietnamese officials prees Trump de (economische) prestaties van het gastland, waarna hij wederom refereerde aan Noord-Korea. ‘Kim wil ook iets groots neerzetten’, aldus de president.

De Amerikanen portretteren gastheer Vietnam graag als een voorbeeld voor Noord-Korea. Sinds het land eind jaren tachtig het kapitalisme omarmde en buitenlandse investeerders toelieten, gaat het de Vietnamese economie voor de wind. ‘Het potentieel is GEWELDIG voor mijn vriend Kim Jong-un’, twitterde Trump woensdag, ‘We zullen het snel weten. Erg Interessant.’

Tête-à-tête

Trump en Kim ontmoeten elkaar woensdagavond om 18.30 uur (lokale tijd) voor een tête-à-tête van 20 minuten. Daarna volgt een diner waarbij ze elk twee gasten en een tolk meenemen. Donderdag zijn er verschillende ontmoetingen gepland, waarschijnlijk om de slotverklaring rond te krijgen.

Het overleg moet tot concrete afspraken leiden over de ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Kim hoopt op zijn beurt de knellende economische sancties voor zijn land af te zwakken. Bij de vorige ontmoeting, acht maanden geleden in Singapore, werden weliswaar afspraken gemaakt over ontwapening, maar een concrete uitvoering bleef uit.

De twee leiders ontmoeten elkaar in het 118 jaar oude Metropole Hotel in het centrum van Hanoi, een plek met een roemruchte geschiedenis. Zo diende het Metropole tijdens de Vietnamoorlog als hotel voor buitenlandse gasten, onder wie veel oorlogscorrespondenten en filmster Jane Fonda, die het toenmalige Noord-Vietnam bezocht om te protesteren tegen de oorlog. Het hotel trok door de jaren heen veel Amerikaanse beroemdheden; Charlie Chaplin tijdens zijn huwelijksreis in 1936, Brad Pitt en Angelina Jolie in 2007 en Trump zelf twee jaar geleden.