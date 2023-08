Trump gearresteerd in gevangenis in Atlanta, weer vrij na betalen borgsom

Donald Trump bij aankomst op de luchthaven van Atlanta, kort voordat hij zich gaat melden bij de Fulton County gevangenis. Beeld AP

De oud-president, die samen met 18 anderen in Georgia vervolgd wordt voor zijn poging de verkiezingsuitslag van 2020 ongedaan te maken, verscheen iets na 19.30 uur plaatselijke tijd bij de gevangenis. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat er een bij aanhoudingen gebruikelijke politiefoto (mugshot) werd gemaakt van een oud-president. Ook werden er vingerafdrukken van hem genomen. Trump verliet de gevangenis zo’n twintig minuten later, nadat de afgesproken borgsom van 200 duizend dollar (183 duizend euro) was voldaan.

De vierde strafzaak tegen Trump in een half jaar tijd is volgens experts de zaak waarbij de kans het grootst is dat de ex-president en presidentskandidaat in de gevangenis zal belanden. Dit proces is in tegenstelling tot de andere drie zaken niet op federaal niveau aangespannen, maar in de staat Georgia. Daarom kan Trump zichzelf geen gratie verlenen, mocht hij in november 2024 opnieuw president van de Verenigde Staten worden.

Leugens, fraude en bedreigingen

De zuidelijke swing state waar Trump in 2020 met een verschil van slechts 12 duizend stemmen verloor, was cruciaal voor Bidens verkiezingsoverwinning. Volgens aanklager Fani Willis probeerden Trump en de medeaangeklaagden die overwinning terug te draaien met leugens, fraude en bedreiging van ambtenaren. De aanklacht tegen Trump telt in totaal 13 strafbare feiten.

Aanklager Willis riep behalve Trump zelf 18 medeverdachten op, onder wie zijn voormalige advocaten Rudy Giuliani en John Eastman. Ook Mark Meadows, onder Trump stafchef van het Witte Huis, is aangeklaagd, omdat hij betrokken was bij het telefoontje waarin Trump een verkiezingsfunctionaris onder druk zette om genoeg stemmen voor hem te ‘vinden’ om alsnog als winnaar uit de bus te komen.

Advocatenwissel

Aanklager Willis koos de tactiek van ‘racketeering’, vooral bekend uit processen tegen de maffia, waarbij een groep verdachten samen wordt aangemerkt als criminele organisatie. Deze aanpak is gevaarlijk voor Trump, omdat het er bij dergelijke processen vaak op uitdraait dat medeverdachten tegen de hoofdverdachte getuigen om zelf strafvermindering te krijgen.

Net als bij de vorige processen had Trump zijn gang naar de gevangenis op het sociale netwerk Truth Social aangekondigd. ‘Arrestatietijd 19:30’, schreef hij donderdagmiddag plaatselijke tijd in kapitalen na een sneer over het door ‘radicaal links’ geregeerde Georgia. Donderdagmiddag werd bekend dat de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden een onderzoek openen naar aanklager Fani Willis, omdat ze volgens hen uit politieke motieven zou hebben gehandeld.

Een indicatie dat Trump nerveus is over dit proces is de advocatenwissel die hij donderdag op het nippertje doorvoerde. Steven Sadow zal het team verdedigers aanvoeren, in plaats van Drew Findling. In een statement zei Sadow dat Trump onschuldig is en insinueerde hij dat er sprake zou zijn van een politiek proces, aangespannen om de kansen van Biden te vergroten.