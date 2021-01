Trump gaat niet naar inauguratie Biden

Donald Trump tijdens zijn eigen inauguratie in 2017, met Barack Obama op de achtergrond. Beeld AFP

De vertrekkende Trump liet vrijdag in een korte boodschap op Twitter weten dat hij niet van de partij is bij de ceremonie, zoals door velen al werd verwacht. Vicepresident Mike Pence is er wel bij. Het is gebruik dat een vertrekkend president de inauguratie van zijn opvolger bijwoont, Trump breekt dus met die traditie.

Het gezamenlijk bijwonen van de inauguratie op het Capitool door de vertrekkende en de komende president geldt traditioneel als een symbool van een soepele, vreedzame machtsoverdracht. Maar volgens persbureau Reuters zal Trump mogelijk al een dag voor de inauguratie Washington verlaten.

Biden noemde het vrijdag ‘goed’ dat Trump verstek laat gaan bij zijn beëdiging. ‘Dat is een van de weinige zaken waar wij het over eens zijn’, zei Biden. ‘Het is goed dat hij niet komt. Hij was een aanfluiting voor het land.’

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 januari 2021

Het was Trumps derde tweet sinds zijn tijdelijke blokkade op Twitter na de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers woensdag. De eerste tweet gisteren was het filmpje waarin hij de gewelddadige aanval op het Capitool veroordeelde en opriep tot verzoening. Het filmpje was opmerkelijk omdat Trump woensdag eerder zijn aanhangers juist had opgeroepen op te trekken naar het parlementsgebouw.

Trump is overigens niet de eerste vertrekkende Amerikaanse president die de inauguratie van zijn opvolger op het Capitool niet bijwoont. Richard Nixon, die aftrad vanwege zijn rol in het Watergate-schandaal, was in 1974 niet bij de beëdiging van zijn vicepresident en opvolger Gerald Ford tot president. Woodrow Wilson moest de inauguratie van Warren G. Harding in 1921 om gezondheidsredenen laten lopen.