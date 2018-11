Trump gaat illegalen recht afpakken om asielverzoek in te dienen

President Trump voert zijn strijd tegen illegale immigratie op met een nieuwe, omstreden maatregel. Hij gaat migranten die illegaal het land zijn binnengekomen het onmogelijk maken asiel aan te vragen. Volgens burgerrechtenorganisaties is de maatregel onwettig.

Militairen die door Trump naar de grens met Mexico zijn gestuurd, plaatsen prikkeldraad bij een brug. Beeld EPA

De Amerikaanse wet bepaalt nu dat iedereen die de VS binnenkomt, legaal of illegaal, asiel kan aanvragen. Maar Trump, die de maatregel naar verwachting vandaag afkondigt, wil gebruikmaken van zijn speciale presidentiële bevoegdheden om de nationale veiligheid van de VS te beschermen.

Hij gebruikte deze buitengewone bevoegdheden vorig jaar ook om een inreisverbod af te kondigen voor burgers uit diverse landen, voornamelijk moslimnaties. Volgens de president was dit nodig om terreuraanslagen in de VS te voorkomen. De nieuwe maatregel, die vrijwel zeker bij de rechter zal worden aangevochten door belangenorganisatie en asieladvocaten, komt slechts drie dagen na de tussentijdse verkiezingen.

Trump maakte in zijn campagne het aanpakken van illegale immigratie tot zijn belangrijkste onderwerp, onder andere door het beter beveiligen van de grens en strengere toelatingsregels. Hij trok fel van leer tegen duizenden migranten uit Midden-Amerika die in ‘karavanen’ onderweg zijn naar de Amerikaans-Mexicaanse grens om asiel aan te vragen.

Hondurezen, die deel uitmaken van een karavaan migranten dat naar de VS trekt, proberen op een weg in Mexico een lift te krijgen. Beeld AFP

Niet eerlijk

De maatregel is duidelijk bedoeld om de duizenden migranten die illegaal het land binnenkomen, te straffen door ze de mogelijkheid te ontnemen politiek asiel aan te vragen. Trump roept al jaren, onder andere tijdens de presidentsverkiezingen, dat hun gedrag niet eerlijk is tegenover migranten die wel op legale wijze de VS proberen binnen te komen.

Vluchtelingen kunnen zich nu bij diverse grensovergangen aan de grens met Mexico, zoals bij San Diego, melden met een asielverzoek. Veel Mexicanen en Midden-Amerikanen mijden echter de grensovergangen en proberen op zwakke punten langs de 3.200 kilometer lange grens de VS binnen te komen. De wet bepaalt dat wie Amerikaans grondgebied weet te bereiken, binnen een jaar een asielverzoek kan indienen.

Directeur Omar Jadwat van de burgerrechtenbeweging ACLU noemt de nieuwe maatregel van de regering illegaal. ‘De Amerikaanse wet laat iedereen toe om asiel aan te vragen, of je je nou wel of niet bevindt bij een officiële grensovergang. Het is illegaal om deze regel te omzeilen met een presidentieel besluit.’ Voor de nieuwe maatregel heeft Trump de goedkeuring van het Congres niet nodig.

Vorig jaar werden meer dan 330 duizend asielaanvragen in de VS ingediend, het dubbele van twee jaar geleden. Hiermee gingen de VS Duitsland voorbij, dat tot daarvoor het land met het hoogste aantal asielaanvragen was.