Trump flirtte met idee invasie Venezuela, ondanks negatief advies hoge functionarissen

President Trump in het Oval Office. Foto AFP

Op de bijeenkomst in augustus werden nieuwe sancties besproken tegen de regering van president Maduro, die al jaren politiek en economisch zwaar onder druk staat.

Het voorval in het Oval Office, dat nu voor het eerst wordt bevestigd door hoge functionarissen tegenover het persbureau AP en CNN, bevestigt opnieuw het beeld dat veel tegenstanders van de president schetsten toen hij aan de slag ging. Namelijk dat van een politiek onervaren president die wel eens roekeloze dingen zou kunnen doen op het wereldtoneel.

Dat Trump serieus vroeg of het Amerikaanse leger Venezuela niet kon binnenvallen om Maduro snel af te zetten en om de democratie te herstellen, zorgde direct voor grote consternatie in het Witte Huis. Het zou de vierde Amerikaanse invasie in Zuid-Amerika zijn geweest in een halve eeuw.

Zo’n vijf minuten lang probeerden zijn toenmalige Witte Huis-stafchef McMaster en diens collega’s de president ervan te overtuigen dat een invasie geen serieuze optie was. Sabelgekletter in Amerika’s ‘achtertuin’ zou anno 2018, zo werd betoogd, niet geaccepteerd worden in de regio.

Maar de president was hierna niet overtuigd. Hij wees zijn adviseurs en minister Tillerson van Buitenlandse Zaken erop dat eerdere militaire ingrepen in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied succesvol waren. Zo gaf president George H.W. Bush in 1989 opdracht om met zo’n 28 duizend soldaten Panama binnen te vallen om dictator Manuel Noriega af te zetten.

De hoogste Amerikaanse militair, chefstaf Colin Powell, bezoekt Panama Stad na de invasie van Amerikaanse troepen om president Noriega af te zetten. Foto AFP

Etentje met presidenten

Zes jaar eerder, in 1983, werd met een invasie van zo’n zevenduizend militairen een einde gemaakt aan een links bewind en de Cubaanse aanwezigheid op het eilandje Grenada. Daarvoor, in 1965, vielen 42 duizend Amerikaanse soldaten de Dominicaanse Republiek binnen om korte metten te maken met de linkse invloed op het Carïbische eiland.

Dat Trump een militaire invasie zag als een mogelijke oplossing van de politieke onrust in Venezuela, lekte begin dit jaar voor het eerst uit. Politico meldde toen dat hij tijdens een diner met vier Zuid-Amerikaanse presidenten serieus vroeg wat ze van een 'militaire optie' vonden. Het etentje vond plaats in september vorig jaar bij de VN in New York, een maand na de opmerkelijke Oval Officebijeenkomst.

De presidenten waren gealarmeerd omdat Trump, een dag na de Witte Huis-bijeenkomst, publiekelijk had gezegd dat hij een 'militaire optie' niet langer uitsloot. Hij nam het woord 'invasie' toen echter niet in de mond. Ook Maduro was verbaasd. Direct na Trumps verklaring, vroeg hij een telefonisch onderhoud aan met de president. Trump weigerde echter met hem te spreken.

Minister Tillerson wees Trump vlak voor het diner nog erop dat de Zuid-Amerikaanse landen absoluut niets voelden voor een Amerikaans militair ingrijpen om Maduro af te zetten. Invasies van de VS in de regio werden immers steeds verworpen door de Zuid-Amerikaanse landen als een voorbeeld van Amerikaanse ‘kanonneerboot-diplomatie’.

‘Rex heeft mij verteld dat jullie niet willen dat ik de militaire optie gebruik in Venezuela’, zou Trump hebben gezegd volgens een hoge Amerikaanse functionaris die aanwezig was bij het etentje. ‘Klopt dat? Zijn jullie er zeker van?’

Verbijsterd

De presidenten waren geschokt. Ze waren verbijsterd hoe ongeïnformeerd de president was: iedere andere voorganger van Trump had in hun ogen meteen hebben aangevoeld dat de regio een Amerikaanse invasie nooit zou accepteren en helemaal niet zou steunen.

Ook ministers van de betrokken landen konden hun oren niet geloven over het gebrek aan politieke inzicht van de Amerikaanse president. ‘Het woord dat ze allemaal gebruikten was: “Deze kerel is krankzinnig”, ‘aldus de Amerikaanse functionaris die na het diner sprak met de ministers van drie landen tegen Politico.

Trumps idee voor militair ingrijpen in Venezuela is het zoveelste voorbeeld hoe de president, sinds zijn aantreden, zijn adviseurs en ministers verbaasde met opmerkelijke voorstellen. Medio vorig jaar noemde Tillerson, tijdens een vergadering in het Pentagon, Trump naar verluidt een ‘fucking mongool’ nadat de president had voorgesteld Amerika’s kernwapens te vertienvoudigen. Dit is niet mogelijk omdat de VS zich moeten houden aan wapenbeheersingsverdragen met Moskou.

De president moest ook worden beteugeld nadat hij had geopperd de bijna 30 duizend Amerikaanse soldaten in Zuid-Korea terug te trekken. Ook sloot hij een preventieve militaire aanval op Noord-Korea niet uit. Trumps chefstaf John Kelly zou de president, zo meldde NBC News onlangs, diverse keren voor ‘idioot’ hebben uitgemaakt omdat hij geen verstand zou hebben van beleidszaken.