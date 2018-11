Trump flink in verlegenheid doordat dochter Ivanka privémail gebruikte voor overheidszaken

President Trump met zijn dochter Ivanka tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Ohio. Beeld REUTERS

Ivanka’s gebruik van een persoonlijke mailaccount kwam aan het licht nadat overheidswaakhond American Oversight een WOB-verzoek had ingediend om haar mailberichten in te zien. Dit werd geweigerd. Diverse ministeries en overheidsdiensten gaven uiteindelijk honderden mails van Ivanka vrij nadat de waakhond naar de rechter was gestapt.

Uit de mailberichten die American Oversight heeft gepubliceerd, blijkt dat Trumps dochter onder andere communiceerde met de ministers van Onderwijs en Economische Zaken over beleidszaken, afspraken en ontmoetingen. Ambtenaren in de VS moeten overheidsaccounts gebruiken. Ook bepaalt een wet dat alle communicatie van het Witte Huis bewaard moet blijven. Dit is echter onmogelijk als medewerkers, zekers presidentiële adviseurs, hun persoonlijke mailaccount gebruiken.

President Trump en het Witte Huis hebben nog niet gereageerd op Ivanka’s mailgedrag. Maar Trumps dochter sloeg meteen terug. Via haar advocaat Abe Lowell ontkende Ivanka maandag dat ze vertrouwelijke of geheime overheidsinformatie had gedeeld met anderen, wat Clinton wel deed toen zij minister van Buitenlandse Zaken was in de regering-Obama.

Uit onderzoek van de FBI bleek dat Clinton destijds iets meer dan honderd mails op haar persoonlijke server had. Ivanka’s advocaat verklaarde verder dat Ivanka haar persoonlijke mail slechts korte tijd had gebruikt in het eerste jaar van Trump en bovendien alleen voor logistieke- en familiezaken.

Members of the Trump administration who have used personal email to conduct official business:

1) Ivanka Trump

2) Jared Kushner

3) Steve Bannon

4) Stephen Miller

5) Reince Priebus

6) Gary Cohn



The shameless hypocrisy of these people never ceases to amaze me. Robert Reich

Onderzoek Congres

American Oversight-directeur Austin Evers drong meteen aan op een onderzoek van het Congres. Dit onderzoek moet onder andere duidelijk maken of Ivanka vertrouwelijke informatie deelde en of ze al haar mails inmiddels heeft overgedragen.

‘De familie van de president staat niet boven de wet’, aldus Evers. ‘President Trump en hoge Congres-leiders hebben de afgelopen twee jaar duidelijk gemaakt dat het gebruik van een persoonlijke mail voor overheidszaken een ernstig misdrijf is. Eentje die onderzocht moet worden en zelfs moet leiden tot vervolging. Wij verwachten dat deze regel ook zal worden toegepast in deze zaak.’

Trump bekritiseerde justitie, de FBI en de regering-Obama tijdens de presidentsverkiezingen voor het niet vervolgen van Clinton vanwege haar mailschandaal. Tijdens de campagne riepen Trumps aanhangers, tot zichtbaar genoegen van de Republikein, voortdurend op tot het ‘opsluiten’ van Clinton. Ook opperde Trump dat hij de oud-minister mogelijk zou laten vervolgen als hij president zou zijn.

Ivanka Trump, die adviseur is van de president, met de Republikeinse senator Bob Corker tijdens een persconferentie over een wet om infrastructuurinvesteringen in ontwikkelingslanden te bevorderen. Beeld EPA

‘Schaamteloze hypocrisie’

Aanhangers van de Clintons waren er snel bij om Ivanka’s misstap te bekritiseren. ‘De schaamteloze hypocrisie van deze mensen blijft mij verbazen’, twitterde Robert Reich, minister van Arbeid onder president Bill Clinton en een aanhanger van Hillary tijdens de presidentsverkiezingen. Hij wees erop dat nu zes medewerkers van de president persoonlijke mail hebben gebruikt nadat Trump het Witte Huis had betreden.

Onder hen zijn voormalig Witte Huis-strateeg Steve Bannon en Stephen Miller, die de president onder andere adviseert over immigratie. Reich: ‘Terwijl Ivanka een persoonlijke mail gebruikt voor overheidszaken, belt haar vader met een onbeveiligde mobiele telefoon die wordt afgeluisterd door de Chinezen.’ De oud-minister doelt hier op een recente onthulling dat de president nog steeds een oude privé-telefoon gebruikt om onder andere vrienden te bellen.

Maar Peter Mirijanian, woordvoerder van Ivanka's advocaat, vond een vergelijking met het Clinton-schandaal grote onzin. ‘Zij plaatste geen privéserver thuis of op kantoor, geheime informatie werd nooit verspreid en mails werden niet vernietigd’, aldus de adviseur in een verklaring.