Trump explodeert over onderzoek impeachment: ‘Bullshit’

President Trump haalt woensdag in het Oval Office hard uit naar de Democraten en het impeachment-onderzoek. Beeld AP

‘Een glibberige, oneerlijke figuur’, zo omschreef Trump woensdag in het Witte Huis Adam Schiff, een van de belangrijkste impeachment–onderzoekers. Eerder op de dag deed de president Schiff af als ‘uitschot’ en ‘louche’. Het impeachment-onderzoek noemde hij ‘bullshit’.

De emotionele uithaal versterkte de groeiende kritiek onder Republikeinen dat het Witte Huis geen duidelijke strategie heeft om het onderzoek te bestrijden. In plaats van af te wachten hoe het onderzoek verloopt of het zelfs in het openbaar te negeren, zoals president Bill Clinton deed tijdens de Monica Lewinsky-affaire, neemt Trump zijn toevlucht tot persoonlijke aanvallen.

De Republikeinen in het Congres kijken toe en houden zich grotendeels stil, een bewijs dat er van een gecoördineerde Republikeinse strategie helemaal geen sprake is. Trump vertrouwt erop, net zoals hij de afgelopen jaren heeft gedaan, dat hij de enige is die zorg kan dragen voor zijn politieke overleving en behoud van het presidentschap. Zijn boodschap aan de Democraten: ga zo door en het wordt oorlog.

Zelfs commentatoren en de Amerikaanse media, die al heel wat gewend zijn in de laatste drie jaar, keken met verbazing hoe de president ‘explodeerde’. Nieuwspresentators waren na afloop verbijsterd dat Trump, nota bene in het Oval Office, een Amerikaanse uitdrukking gebruikte waarin een mannelijke string of sportslip figureert. Taal die gebezigd wordt in sportkantines maar niet thuishoort in het Witte Huis.

Tijdens een persconferentie met de Finse president, na hun bijeenkomst in het Oval Office, kon de president zich weer niet inhouden en viel hij Democratische politici persoonlijk aan. Beeld AP

‘Wanhopig’

‘Deze kerel kan zijn …slip niet eens dragen’, aldus de president over Schiff. Trump wilde het woordje ‘jockstrap’ niet uitspreken, uit vrees bekritiseerd te worden. De president wilde met zijn opmerking zeggen dat de Democraat bij lange na niet kan tippen aan zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, afgestudeerd aan de prestigieuze militaire academie West Point. Pompeo is gedagvaard in het impeachment-onderzoek.

‘Ongecontroleerd getier van een wanhopige man die instort’, zo noemde The New York Times-columnist Charles Blow de uitspraken van Trump tijdens een ontvangst van de Finse president in het Witte Huis. ‘Wat we zagen was woede, vergezeld van angst. Donald Trump is bang. Hij is op het oorlogspad tegen iedereen die een bedreiging voor hem is.’

‘Een achtbaan vol grieven, slachtofferschap en opschepperij’, zo noemde The Washington Post het optreden van de president. ‘Sorry dat u deze losgeslagen president moest zien die instort’, twitterde het Democratische Congreslid Eric Swalwell, zich richtend tot het Finse staatshoofd Sauli Niinisto die naast Trump stond. De Fin keek de hele tijd hulpeloos toe. Swalwell: ‘U moet weten dat wij hard werken en dat onze democratie gewoon doorgaat.’

The Do Nothing Democrats should be focused on building up our Country, not wasting everyone’s time and energy on BULLSHIT, which is what they have been doing ever since I got overwhelmingly elected in 2016, 223-306. Get a better candidate this time, you’ll need it! Donald J. Trump

‘Het is menens’

Trump was geagiteerd omdat Schiff en de Democratische leider Nancy Pelosi hem kort ervoor hadden gewaarschuwd het onderzoek niet tegen te werken. Doet hij dat wel, aldus het tweetal, dan kan hij dagvaardingen verwachten. ‘Het is ons menens’, dreigde Schiff. Trump keek ernaar en sloeg hard terug op Twitter. ‘De Democraten die niets doen, moeten zich richten op het opbouwen van ons land’, aldus de president. ‘In plaats van iedereens tijd en energie te verkwisten met BULLSHIT.’

Kort daarna, in het Oval Office, sloeg de vlam in de pan tijdens de ontvangst van de Finse president. ‘Wij noemen hem niet voor niets ‘onbetrouwbare Schiff’, zei Trump over de voorzitter van de belangrijke Inlichtingen-commissie van het Huis van Afgevaardigden. ‘Hij is een louche, oneerlijke kerel’. Het impeachment-onderzoek noemde de president ‘een misdaad tegen het Amerikaanse volk’.

Trump is er duidelijk op uit, met zijn agressieve aanpak, dat zijn achterban eensgezind achter hem gaat staan. Zo'n negentig procent van de Republikeinse kiezers staat nog altijd achter hem. Het vizier is daarom gericht op de presidentsverkiezingen. Trumps campagne adverteert al met verkiezingsvideo’s met de tekst: ‘Eerst negeerden ze je. Toen lachten ze om je. Waar zal je zijn op 3 november 2020?’