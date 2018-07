Trump en Poetin ‘redden zich wel’ tijdens één op één gesprek

Trump is er al, Poetin is onderweg. In Helsinki vindt vandaag de eerste officiële bespreking plaats tussen de twee wereldleiders. Wat gaat er gebeuren?

President Trump bij aankomst op het Helsinki-Vantaa Airport. Foto AFP

Rond 12.00 uur Nederlandse tijd schudden ze elkaar de hand in het presidentieel paleis in Helsinki, waar de Finse president hen ontvangt. Dan komt het moment waarover Amerika’s bondgenoten en zelfs Trumps eigen topambtenaren zenuwachtig zijn: het moment waarop iedereen de kamer moet verlaten, ook alle adviseurs. Trump en Poetin blijven met z’n tweeën achter, slechts bijgestaan door een vertaler.

Als ze uitgepraat zijn, serveren de Finnen een lunch voor de presidenten. Om 15.30 uur staat een gezamenlijke persconferentie gepland waarin Trump en Poetin aan de wereld vertellen wat ze kwijt willen over hun besprekingen.

‘Heksenjacht’

Vanochtend zei Trump dat hij vooruitgang hoopt te boeken met het inlossen van zijn verkiezingsbelofte: betere relaties met Rusland. Dat die zo slecht zijn is de schuld van ‘jarenlange Amerikaanse dwaasheid’ en ‘de huidige heksenjacht’ op de banden tussen het Kremlin en Trumps verkiezingscampagne, twitterde Trump vanuit zijn hotel.

De onderwerpen die hij met Poetin wil bespreken, houdt hij voor zichzelf. ‘We redden ons wel’, zei Trump op vragen van journalisten tijdens een ontbijt met de Finse president Sauli Niinisto. Maar Amerika’s militaire bondgenoten hoeven zich volgens hem geen zorgen te maken. ‘De Navo is hechter dan ooit.’

Midden-Oosten

Het Kremlin liet al wel doorschemeren wat Poetin wil bespreken. Wapenbeheersing, strategische stabiliteit, Syrië. Met name Syrië belooft een heikel thema te worden. De VS willen dat Poetin zijn invloed in het Midden-Oosten aanwendt om ervoor te zorgen dat Iraanse troepen zich terugtrekken uit Syrië. In ruil zouden de VS Amerikaanse terugtrekking uit Syrië kunnen aanbieden.

Maar Rusland is zijn band met Iran militair en economisch aan het versterken, onder meer via aangekondigde investeringen van 50 miljard dollar in Iraans gas en olie. ‘Iran is een goede partner van ons’, zei Poetins woordvoerder Dmitri Peskov vanochtend. ‘Dus dit wordt geen makkelijke wisseling van meningen.’

Verkiezing

Op de persconferentie kunnen Trump en Poetin ook rekenen op vragen over het Amerikaanse onderzoek naar Russische inmenging in Trumps verkiezing. Dat onderzoek bereikte afgelopen vrijdag een nieuwe mijlpaal met de aanklacht van de Amerikaanse justitie tegen twaalf Russische inlichtingenofficieren. Zij zouden ingebroken hebben in de computers van Hillary Clinton en de Democratische Partij.

Beide zijden hebben de verwachtingen over de uitkomst van hun eerste top getemperd. Het Kremlin hoopt op ‘een eerste stap’ in herstel van betere relaties tussen de VS en Rusland. Trump over het overleg: ‘Het gaat niets slechts opleveren, en misschien iets goeds.’