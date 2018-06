Trump en Poetin houden in juli eerste topontmoeting – op neutraal terrein

Hij komt er, de eerste top tussen president Trump en president Poetin. Niet in Washington of Moskou, maar op neutraal terrein.

Rusland en VS Vladimir Poetin en Donald Trump, hier tijdens de APEC-top in Danang, Vietnam in november 2017 Foto afp

De leiders van Amerika en Rusland zullen elkaar spreken in de dagen voor of na Trumps bezoek aan Brussel voor de Navo-top op 11 en 12 juli. De precieze datum en locatie maken het Kremlin en het Witte Huis donderdag bekend.

Tijdens zijn bezoek aan Moskou presenteerde Trumps nationale veiligheidsadviseur John Bolton de ontmoeting als een dienstmededeling. ‘Er is niets ongebruikelijks aan deze top’, zei Bolton in een zaaltje op het moment dat de wereld keek naar de uitschakeling van Duitsland op het WK.

Beladen

Maar de eerste top tussen Trump en Poetin is een beladen moment voor de relaties tussen de VS en Rusland. In Amerika loopt nog altijd een onderzoek naar de banden tussen Trumps presidentscampagne en het Kremlin. En de relaties zijn de afgelopen maanden verzwakt door spanningen in het conflict in Syrië, de vergiftiging van een voormalig Russische spion in Engeland en nieuwe sancties.

Ook bondgenoten van de VS zullen de ontmoeting gespannen volgen. Landen als het Verenigd Koninkrijk lijken Rusland te willen isoleren, terwijl president Trump begin deze maand opriep om Rusland weer aan te laten schuiven bij de G7 – Rusland is sinds 2014 niet welkom wegens de annexatie van de Oekraïense Krim.

Trump wil al langer een top met Poetin, maar topambtenaren hebben die lange tijd tegengehouden volgens Amerikaanse media. Door zijn nationale veiligheidsadviseur naar Moskou te sturen, heeft Trump de top er nu doorgeduwd. ‘De ontmoeting is iets dat de president moet doen en zal doen, ongeacht politieke kritiek thuis’, zei Bolton.

Het Kremlin kijkt al langer uit naar de ontmoeting. Aan het begin van Trumps presidentschap zei Poetin een top te willen ‘zodra de Amerikaanse kant er klaar voor is’.

Veiligheidsadviseur Bolton werd tijdens de voorbereidende bijeenkomst dan ook met groot respect verwelkomd in Moskou. De Amerikaan mocht zelfs op bezoek bij president Poetin, die normaal gesproken alleen met ambtsgenoten spreekt. Poetin zou zelfs op tijd zijn geweest – wat zelden voorkomt.

‘Enorme betekenis’

In Rusland is de top met meer spektakel aangekondigd dan in de VS. ‘Dit wordt het grootste internationale evenement van de zomer’, zei Joeri Oesjakov, Poetins buitenlandadviseur. ‘Dit is van enorme betekenis voor Rusland en Amerika, maar ook voor de rest van de wereld.’

De Russen zien Trump als een president die Rusland serieus neemt. Diens voorganger Obama wordt vooral herinnerd om zijn uitspraak dat Rusland niet meer is dan ‘een regionale macht’. Trump heeft herhaaldelijk gepleit voor betere banden met Rusland.

Grote doorbraken worden niet verwacht. Poetin zei woensdag te hopen op ‘eerste stappen naar het herstel van volledige relaties’ tussen de VS en Rusland. Onderwerpen die zeker op de agenda staan, zijn volgens Kremlinadviseur Oesjakov: nucleaire veiligheid, de strijd tegen internationaal terrorisme, conflicten in Oekraïne en Syrië, en de banden tussen Rusland en de VS.