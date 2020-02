Trump en Modi halen banden aan tegen China

Kinderen maken afbeeldingen van Donald Trump en zijn vrouw Melania in afwachting van het bezoek aan de VS-delegatie. Beeld AFP

China mag even in beslag genomen zijn door het coronavirus, zijn geopolitieke opmars brengt zijn rivalen samen. Zowel de Verenigde Staten als India voelen zich door de groeiende politieke, economische en militaire macht van Beijing bedreigd. Het aanhalen van de onderlinge banden zal dan ook voorop staan bij het eerste officiële bezoek dat de Amerikaanse president Donald Trump maandag aan India brengt.

Trump en de Indiase premier Narendra Modi, beide krachtige leiders van het populistisch-nationalistische soort, kunnen het persoonlijk goed vinden, al sinds Modi Trump in 2017 meermalen een ‘bearhug’ gaf tijdens een bezoek aan het Witte Huis. En toen Modi vorig jaar opnieuw de VS bezocht reisde Trump af naar Houston om er 50.000 Indiaas-Amerikaanse Modi-fans toe te spreken op een ‘Howdy Modi’-bijeenkomst.

Tussen India en de VS gaat het echter minder soepel, ondanks een bilaterale handel van 143 miljard dollar (de VS zijn de tweede handelspartner van India na China, India de negende van de VS). Trump maakte India uit voor ‘tarievenkoning van de wereld’, en verhoogde de importheffingen op Indiaas staal en aluminium. India belastte op zijn beurt Amerikaanse landbouwproducten, medische apparatuur en Harley Davidson-motoren. Waarop de VS India na tientallen jaren uit de felbegeerde lijst van geprivilegieerde handelspartners gooiden.

Dat handelsconflict willen Modi en Trump nu achter zich laten. Trump schepte vorige week al op over het enorme handelsakkoord dat hij met India wil sluiten, al kan dat nog even duren. ‘Ik bewaar de grote deal voor later’, aldus Trump, mogelijk tot na de Amerikaanse verkiezingen dit najaar. Wel is hard gewerkt aan het tekenen van een beperkt akkoord waardoor de VS meer toegang krijgen tot de Indiase markt voor zuivel en pluimvee.

Modi heeft de VS getracht te paaien met een intentieverklaring over de bescherming van intellectueel eigendom, een plan voor levering van zes kerncentrales en militaire orders. India koopt 24 marinehelikopters voor 2,6 miljard dollar, een luchtverdedigingssysteem van 1,9 miljard en wellicht gewapende drones van 2,6 miljard. India heeft sinds 2007 al voor 17 miljard aan militair materieel gekocht in de VS. Eerder was Rusland hofleverancier.

Hoewel India sinds 1947 drie oorlogen voerde met aartsrivaal Pakistan is al dat wapentuig vooral bedoeld om de militaire kloof met China dichten, vooral voor de versterking van de marine. India is bezorgd over de manier waarop China via infrastructurele investeringen via het ‘Belt and Road Initiative’ probeert toegang te krijgen tot de Indische Oceaan, die India als zijn geopolitieke domein beschouwt.

Trump en zijn vrouw Melania doen tijdens hun bezoek maandag eerst Ahmedabad aan, Modi’s thuisstad, waar hij eerste minister van de deelstaat Gujarat was voordat hij in 2014 premier van India werd, en eerder wereldleiders als Xi, Abe en Netanyahu ontving. Daarna gaan ze naar New Delhi, mogelijk met een tussenstop in Agra, voor een bezoek bij zonsondergang aan de Taj Mahal. De autoriteiten hebben de vervuilde Yamuna-rivier die langs het complex stroomt zo goed mogelijk gereinigd, en bij het lokale politiekorps zijn alle verloven ingetrokken.

In Ahmedabad zal Trump het grootste cricketstadion ter wereld inaugureren. Daar is in antwoord op het Howdy Modi-evenement in Houston vorig jaar een grote manifestatie voorzien, Namaste Trump (Hello Trump). Volgens Trump vorige week heeft Modi hem enorme mensenmassa’s beloofd, mogelijk wel zeven miljoen. Ook zal Trump het huisje bezoeken waar Mahatma Gandhi, icoon van de Indiase onafhankelijkheidsbeweging, heeft gewoond.

Op weg van het vliegveld van Ahmedabad naar het stadion (over speciaal verbrede en geasfalteerde straten) zullen de Trumps niet afgeleid worden door lelijke sloppenwijken, want er is een 500 meter lange stenen muur opgetrokken om die aan het oog te onttrekken, officieel om veiligheidsredenen. Tot woede van de bewoners. ‘Waarom verstoppen ze ons arme mensen’, zei een van hen tegen journalisten. En: ‘Waarom steken ze het geld voor die muur niet in het verbeteren van de voorzieningen in onze slum?’

Premier Modi kan Trumps publicitaire steun intussen goed gebruiken. Sinds hij vorig jaar de landelijke verkiezingen met overmacht won, loopt zijn imago deuken op. Een burgerschapswet die volgens critici moslims discrimineert en in strijd is met de seculiere grondwet leidde tot massaprotesten waarbij 23 doden vielen. Bij de deelstaatverkiezingen in Delhi onlangs, die algemeen werden gezien als een referendum over zijn beleid, bracht een regionale seculiere partij werd Modi’s BJP een verpletterende nederlaag toe.