Trump en kinderen in staat van beschuldiging gesteld wegens fraude

Donald Trump (rechts) met zijn kinderen (van links af) Eric, Donald Jr en Ivanka. Zij zijn alle vier aangeklaagd wegens fraude en gesjoemel. Beeld AP

Volgens het New Yorkse openbaar ministerie, dat de civiele zaak bij een rechter in Manhattan aanspande, heeft de Trump Organization (Trumps bedrijf) zich schuldig gemaakt aan ‘talloze gevallen van fraude en gesjoemel’ bij het opstellen van de financiële jaaroverzichten tussen 2011 en 2021. Die verklaringen werden uitgegeven aan mogelijke zakenpartners, banken en belastingambtenaren.

Doel van de fraude was volgens openbaar aanklager Letitia James de waarde van Trumps onroerend goed (onder meer luxe hotels, golfbanen en kantoorcomplexen in Manhattan, Chicago en Washington DC) zo laag of juist zo hoog mogelijk af te schilderen teneinde belastingvoordelen dan wel gunstige leningen te verkrijgen. Het ging bij het gesjoemel om miljarden dollars. Behalve Trump en de Trump Organization werden ook zijn drie oudste kinderen Donald Jr, Eric en Ivanka en twee voormalige toplieden van het bedrijf (Allen Weisselberg en Jeffrey McConney) aangeklaagd.

‘Politiek gemotiveerd’

Donald Trump zelf ontkent alle beschuldigingen. Zijn advocaten schilderen de civiele zaak af als een politiek gemotiveerde poging om de Republikeinse ex-president in een kwaad daglicht te stellen. Openbaar aanklager James is een Democraat. ‘De vandaag aangespannen zaak is niet gericht op de feiten of op de wet, zij is alleen gericht op de politieke agenda van de openbaar aanklager’, aldus Alina Habba, een van Trumps advocaten.

De Trump-clan heeft er afgelopen drie jaar alles aan gedaan om het onderzoek te dwarsbomen. De Trumps hebben volgens aanklager James talloze vertragingstactieken toegepast om onder dagvaardingen en ondervragingen uit te komen. Trump zelf weigerde begin augustus vragen van justitie te beantwoorden. Hij beriep zich daarbij meer dan vierhonderd keer op zijn grondwettelijk recht om geen verdenking op zichzelf te laden.

Ook Trumps kinderen probeerden zich op alle mogelijke manieren aan het onderzoek te onttrekken. Donald Trump Jr en Ivanka Trump weigerden getuigenverklaringen af te leggen, en deden dit pas nadat ze hiertoe door de rechter waren gedwongen. Broer Eric beriep zich in 2020 als getuige meer dan vijfhonderd keer op zijn zwijgrecht.

Presidentsverkiezingen 2024

De woensdag ingestelde rechtszaak lijkt vooralsnog het ernstigste juridische obstakel voor de politieke ambities van Trump, die zich mogelijk weer namens de Republikeinse partij kandidaat wil stellen voor de presidentsverkiezingen van 2024, maar het is zeker niet de enige rechtszaak tegen hem.

Zo loopt er een strafzaak tegen Trump omdat hij geheime documenten zou hebben meegenomen uit het Witte Huis. Op grond van deze verdenking viel de FBI begin augustus zijn landgoed Mar-a-Lago binnen. In Georgia loopt een strafzaak tegen Trump vanwege zijn pogingen in 2020 om de uitslag van de verkiezingen in de staat te beïnvloeden. Een openbaar aanklager in Manhattan is daarnaast bezig met een strafzaak tegen de Trump Organization vanwege belastingontduiking. Het bedrijf zou werknemers buiten de boeken om betalingen hebben gedaan. In deze zaak heeft ex-topman Weisselberg schuld bekend. Hij zal tegen het bedrijf getuigen.