Trump en Kim Jong-un zinnen op nieuwe top na impasse nucleaire ontwapening Noord-Korea

President Trump en Kim Jong-un sturen aan op een nieuwe top, na drie maanden van weinig vooruitgang in de nucleaire ontwapening van Noord-Korea. De voorbereidingen voor het overleg komen na nieuwe aanwijzingen dat Pyongyang zijn nucleaire activiteiten probeert te verbergen voor de VS.

Noord-Korea toonde zijn militaire macht tijdens een parade zondag in Pyongyang. Foto Reuters

Het Witte Huis reageerde maandag positief op een brief van Kim aan Trump waarin hij een vervolg voorstelt op de top die in juni plaatsvond in Singapore. Trumps woordvoerder noemde het een ‘zeer warme, positieve brief’. Volgens het Witte Huis staat de president open voor een tweede top en wordt er al besproken met Noord-Korea wanneer deze kan plaatsvinden.

De nieuwe ontmoeting moet de nucleaire ontwapening vlot trekken dat met de top in Singapore op gang kwam, na 65 jaar van vijandigheid tussen beide landen. Kim stemde toen in met nucleaire ontwapening, zonder zich echter duidelijk vast te leggen op een tijdschema waarin dit dient te gebeuren. Sindsdien regent het berichten dat Noord-Korea gewoon doorgaat met het opbouwen van het nucleaire arsenaal.

Volgens de nieuwste informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten zou Pyongyang het verbergen van zijn nucleaire activiteiten zelfs hebben opgevoerd. Zo zou Noord-Korea sinds de Singapore-top enkele gebouwen hebben neergezet om de ingang van een opslagbunker voor kernkoppen aan het zicht te onttrekken.

Dit moet het moeilijker maken voor Amerikaanse satellieten om te zien wat daar gebeurt. Ook zouden de Noord-Koreanen de kernkoppen verplaatsen, aldus Amerikaanse functionarissen tegen NBC News.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un kijkt samen met een hoge Chinese functionaris naar de militaire parade zondag in Pyongyang. Foto EPA

Veertig tot zestig kernwapens

Volgens de CIA en andere Amerikaanse inlichtingendiensten is Noord-Korea in staat om jaarlijks vijf tot acht atoombommen te produceren. Voor de topontmoeting werd het nucleaire arsenaal van Kim geschat op veertig tot zestig kernwapens.

Hoewel de Noord-Koreaanse leider met Trump afsprak op termijn afstand te doen van zijn atoombommen, heeft hij tot nu toe geen belangrijke stappen in die richting gezet. Een bevriezing van het nucleaire programma, als gebaar van goede wil, bleef uit.

Nieuwe satellietfoto’s, zo bleek enkele weken na de top, maakten duidelijk dat Pyongyang gewoon doorging met modernisering van de belangrijkste atoominstallatie Yongbyon. Wel werd begonnen met de ontmanteling van delen van Sohae, het belangrijke test- en lanceercentrum voor raketten en raketmotoren.

Deze lokatie zou echter minder belangrijk zijn geworden omdat Noord-Korea al genoeg vooruitgang had geboekt met zijn gevaarlijkste raket, de intercontinentale Hwasong-15 die de VS kan bereiken.

De impasse in het overleg met Noord-Korea bracht Trump vorige maand ertoe een bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Pompeo aan Pyongyang plotseling af te zeggen. In het openbaar weigerde hij echter te spreken van een mislukking van de dialoog met Kim, die moet uitgroeien tot een van zijn belangrijkste successen op het terrein van de buitenlandse politiek.

De langeafstandsraket Hwasong-15 tijdens een militaire parade in februari in Pyongyang. Het Witte Huis ziet het als een goed teken dat Noord-Korea de raket, die de VS kan bereiken, niet toonde tijdens een parade die zondag in de Noord-Koreaanse hoofdstad werd gehouden. Foto AFP

'Bedankt, voorzitter Kim'

Op zondag, na een grote militaire parade in Pyongyang, prees Trump zelfs opnieuw de Noord-Koreaanse leider. Volgens de president was het ontbreken van de Hwasong-15 en andere raketten op de parade een belangrijk signaal van Kim dat hij wel degelijk serieus is met zijn belofte van nucleaire ontwapening.

‘Dit is een grote en zeer positieve stap van Noord-Korea’, twitterde Trump. ‘Bedankt, voorzitter Kim. Wij zullen bewijzen dat iedereen het bij het verkeerde eind heeft. Er gaat niets boven een goede dialoog tussen twee personen die elkaar mogen. Het gaat nu veel beter dan voordat ik president was.’

Maar ook de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in erkende dinsdag dat er sprake is van een impasse. Moon, die volgende week Kim ontmoet in Pyongyang, riep het tweetal op ‘krachtige besluiten’ te nemen. ‘Noord-Korea moet afstand doen van zijn nucleaire programma', aldus de president.

Sommige deskundigen van het Noord-Koreaanse atoomprogramma geloven nog altijd dat Kim helemaal niet van plan is zijn kernwapens op te geven. ‘Noord-Korea was veel te druk met het produceren van nog meer kernkoppen en raketten’, aldus proliferatie-deskundige Vipin Narang op Twitter over het ontbreken van de nucleaire raketten zondag op de parade.

Volgens Narang, hoogleraar aan MIT in Boston, stuurt Kim aan op het verkrijgen van de status van kernmacht. ‘Zij lieten hun nucleaire systemen niet zien omdat het niet meer nodig is om ermee te koop te lopen’, aldus Narang. ‘Zij willen zoals India zijn: ze gaan hun arsenaal niet opgeven maar ze gaan het ook niet in je gezicht wrijven waarover ze allemaal beschikken.’