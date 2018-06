Trump en Kim Jong-un gearriveerd in Singapore

De Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn zondag aangekomen in Singapore voor hun historische ontmoeting. Die moet een einde maken aan het conflict over de kernwapens van Noord-Korea.

Kim landde zondagmiddag (lokale tijd) niet in zijn regeringsvliegtuig, dat mogelijk te oud werd bevonden voor de reis, maar in een Chinees vliegtuig op de luchthaven van Singapore. In een zwarte, verlengde Mercedes met Noord-Koreaanse vlaggetjes voorop werd hij onder zware beveiliging naar zijn hotel in het centrum gereden.

Enkele uren later schudde hij in het presidentiële paleis lachend de hand van de Singaporese premier Lee Hsien Loong. De 35-jarige Kim oogde opvallend geroutineerd, zeker gezien het feit dat de trip naar Singapore zijn eerste verre buitenlandse reis ooit is, na twee eerdere bezoeken aan bondgenoot China. ‘De hele wereld kijkt naar deze historische top en dankzij uw inspanningen hebben we alles goed kunnen voorbereiden’, zei de in zijn karakteristieke Mao-pak gestoken Kim tegen Lee.

U.S. President Donald Trump arriveert zondag in Singapore voor zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un Foto REUTERS

Enkele uren later arriveerde Trump in de broeierig warme stad. Hij zal maandagochtend ook premier Lee ontmoeten. Onduidelijk is wat Trump en Kim maandag verder zullen doen. De topontmoeting in hotel Capella op het toeristenresort Sentosa aan de zuidkant van Singapore, begint officieel pas dinsdagochtend om 9 uur. Trump en Kim verblijven tot die tijd in verschillende vijfsterrenhotels, 750 meter van elkaar verwijderd.

Kernwapens

Onderwerp van gesprek is het Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal. De VS eisen dat Noord-Korea zijn wapens opgeeft en bieden in ruil daarvoor opheffing van de zware economische sancties en veiligheidsgaranties.

De VS en Noord-Korea onderhandelen al sinds begin jaren ’90 over het nucleaire programma, maar dit is de eerste keer dat leiders van beide landen elkaar ontmoeten. ‘Het is in alle opzichten onbekend terrein, maar ik heb er veel vertrouwen in’, zei Trump zaterdag voor zijn vertrek uit Canada, waar hij een bijeenkomst van de G7 bijwoonde. ‘Ik heb het gevoel dat Kim Jong-un iets groots voor zijn volk wil doen en die mogelijkheid heeft hij nu, en die kans komt er geen tweede keer.’

Trump zei ook dat hij dinsdag snel zal weten of de ontmoeting een succes wordt. ‘Ik denk dat ik heel snel weet of, naar mijn mening, iets positiefs kan gaan gebeuren. En anders ga ik mijn tijd niet verdoen’, aldus Trump.

Kim Jong-un vertrekt in een verlengde Mercedes na zijn bezoek aan Lee Hsien Loong. Foto REUTERS

De ontmoeting werd de afgelopen weken door verschillende Amerikaanse en Noord-Koreaanse delegaties voorbereid. De inhoudelijke onderhandelingen vonden plaats aan de grens tussen Noord- en Zuid-Korea.

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Amerikaanse politieke nieuwssite Axios zou Trump in ruil voor het opgeven van de kernwapens de banden met Noord-Korea willen normaliseren en op termijn ook een Amerikaanse ambassade willen openen in Pyongyang. Het aanhalen van de banden met Amerika is al lang een wens van het diplomatiek geïsoleerde Noord-Koreaanse regime.

Vijf uur de tijd

Hoe lang de top dinsdag gaat duren en of de twee leiders ook samen zullen eten, is niet bekend. Persbureau Reuters berichtte zondag dat Kim dinsdag al om 14 uur (lokale tijd) zou willen vertrekken. Dat zou de twee leiders en hun delegaties slechts vijf uur geven om een akkoord te bereiken.

Op het eiland Sentosa was zondag nog weinig van de naderende top en de bijbehorende veiligheidsoperatie te merken. Bezoekers konden ongehinderd naar het pretpark, de stranden en de golfbaan. Wel was de oprit naar het Capella hotel afgesloten van het publiek en waren er patrouillerende helikopters te zien. Vlak naast het eiland lag een boot van de marine op wacht.

