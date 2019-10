Trump en Giuliani in verlegenheid door arrestatie Republikeinse geldschieters

Vlak voordat hij donderdag naar Minneapolis vertrok voor een verkiezingsbijeenkomst, ontkende Trump het tweetal te kennen. Beeld AFP

De twee zakenpartners van Giuliani, de in Oekraïne geboren Lev Parnas en de uit Wit-Rusland afkomstige Igor Fruman, waren ook betrokken bij de pogingen om Oekraïne aan te zetten tot een corruptieonderzoek tegen Joe Biden en diens zoon Hunter. Tot nog toe wordt hun dat niet ten laste gelegd.

Wel zijn zijn ze, net als Giuliani, door de drie Congrescommissies gedagvaard die het impeachmentonderzoek naar Trump startten. De poging van Trump om de Oekraïense president Zelenski en andere functionarissen in Kiev zo ver te krijgen Biden te onderzoeken, vormt het hart van dat onderzoek.

De commissies willen meer weten over de pogingen van de twee zakenmannen om de Amerikaanse ambassadeur in Kiev, over wie Trump ontevreden was, weg te krijgen. Dit lukte uiteindelijk ook. De voormalige ambassadeur, Marie Yovanovitsj, wordt vrijdag gehoord door de commissies. De arrestatie van het tweetal laat opnieuw zien dat Giuliani, hoewel hij niet is aangeklaagd in hun zaak, steeds meer een blok aan het been wordt van Trump.

De president ontkende donderdag direct banden te hebben met de zakenmannen. ‘Ik ken ze niet’, aldus de president op stellige toon. ‘Wij hebben hier niets mee te maken.’ Hij sloot echter niet uit dat hij ze ooit in het bijzijn van Giuliani had ontmoet op verkiezingsbijeenkomsten. Direct doken foto’s op waarop Trump en zijn zoon poseren met het tweetal en de advocaat van de president.

Pijnlijk voor Trump is ook dat hij Parnas vorig jaar mei op hartelijke wijze ontving in het Witte Huis. ‘Een ongelooflijk diner en een nog beter gesprek’, schreef Parnas toen onder andere op zijn Facebook-pagina. Op de foto's die hij plaatste, is hij breed lachend te zien met Trump. ‘Lev Parnas voelt zich fantastisch in het Witte Huis', liet hij de hele wereld weten.

De in Oekraïne geboren Lev Parnas bedankte president Trump in 2018 op Facebook dat hij het Witte Huis mocht bezoeken. Beeld via REUTERS

Geld Trump-campagne

De uit Florida afkomstige Parnas en Fruman wisten in 2018 onder andere 295 duizend euro te storten op een rekening van een politiek actiecomité (PAC) dat de herverkiezing van Trump steunt. Van wie het geld was, is niet bekend. De PAC’s worden door politici gebruikt om hun verkiezingscampagne te ondersteunen. Ze mogen echter geen grote bedragen aannemen en ook niet van buitenlanders.

Het tweetal probeerde ook zo’n 900 duizend euro van een Russische zakenman door te sluizen naar de campagnes van onder andere lokale politici in de VS. Een van hen is de Republikeinse gouverneur van Florida, Ron DeSantis. Deze belangrijke bondgenoot van Trump is flink in verlegenheid gebracht door de affaire. DeSantis maakte vrijdag direct bekend de 45 duizend euro die zijn campagne van de zakenmannen had gekregen, terug te storten.

Parnas en Fruman werden gearresteerd op de luchthaven Dulles bij Washington, waar ze op het punt stonden om zonder retourticket naar Duitsland te vertrekken. In deze zaak werden nog twee andere mannen gearresteerd, onder wie de Californische Andrei Kukusjkin. Hij zou ook betrokken zijn geweest bij het doorsluizen van het geld van de Russische zakenman naar diverse campagnes.

De forse donaties zorgden ervoor dat politieke deuren wijd opengingen voor Parnas en Fruman. Daarvoor waren ze volslagen onbekend in politieke kringen. Het etentje in het Witte Huis met Trump vormde een beloning voor hun gulheid.

Het buitenlandse geld wisten ze via een bv door te sluizen naar de diverse PAC’s. Zo slaagden ze er volgens justitie in om in slechts twee maanden zo’n 430 duizend euro te storten op de rekeningen van Republikeinse campagnes. Volgens een andere advocaat van Trump, Jay Sekulow, wist de president niets van de praktijken van het tweetal. ‘Zoals in de aanklacht staat, vonden de activiteiten plaats zonder medeweten van de kandidaten of de campagne’, aldus Sekulow.