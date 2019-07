Trump en Democratische oppositie worden het eens over begroting

De deal, die nog door het Congres moet worden goedgekeurd, volgt op een verklaring van het ministerie van Financiën dat zei dat de federale overheid tegen september mogelijk zonder middelen zou komen te zitten indien de wetgevers voor hun zomerreces geen overeenkomst zouden sluiten.

,,Ik ben blij te kunnen aankondigen dat er een akkoord is gesloten over een begroting voor twee jaar en over het schuldenplafond’’, twitterde de president. Hij had het over een ‘echt compromis zonder gifpillen’.

Afgesproken is dat de uitgaven de komende twee jaar worden verhoogd met miljarden dollars. Daardoor zal het begrotingstekort van de Verenigde Staten volgend jaar mogelijk de grens van 1 biljoen dollar al doorbreken. ‘Met deze overeenkomst streven we ernaar een nieuwe sluiting van de overheid te voorkomen’, laten de Democratische leiders Nancy Pelosi en Chuck Schumer in een verklaring weten.

Langste shutdown

In januari brak Trump nog het record van de langste shutdown uit de Amerikaanse geschiedenis, die 35 dagen duurde. Reden voor die shutdown was de weigering van de Democraten om Trumps muur te financieren.

Het Huis van Afgevaardigden zal het akkoord naar verwachting deze week goedkeuren, voordat de afgevaardigden op 26 juli met reces gaan. De Senaat zal de deal dan volgende week in stemming brengen. Als laatste moet Trump zijn handtekening eronder zetten. Pelosi en Schumer zeiden dat de deal ‘de nationale veiligheid zal verbeteren’ en dat er geïnvesteerd zal worden in ‘gezondheidszorg, financiële zekerheid en het welzijn van het Amerikaanse volk in het algemeen’.