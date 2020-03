Trump en Bolsonaro willen ondanks corona weer business as usual

Trump en zijn Braziliaanse collega Bolsonaro bij diens bezoek aan Trumps vakantieoord Mar-a-Lago begin maart. Bolsonaro's medewerker Wajngarten (tweede van links) bleek later besmet met het coronavirus. Beeld EPA

Het wordt tijd terug te keren naar het normale leven, klaagde de Braziliaanse president Jair Bolsonaro woensdag over de lockdowns vanwege het coronavirus. In de Verenigde Staten vertolkte zijn grote voorbeeld president Trump hetzelfde gevoel van frustratie. Trump wil de Amerikaanse economie met Pasen weer opstarten, tegen het advies van zijn medische raadgevers in.

In een televisietoespraak noemde Bolsonaro de angst voor het virus ‘hysterie’ en beschuldigde hij de media ervan opzettelijk angst te zaaien. Dat was aanvankelijk ook hoe Trump tegen het virus aankeek: een verzinsel van de Democraten om zijn herverkiezing te torpederen. Ironisch genoeg zijn beide presidenten maar net aan het virus ontsnapt: tijdens Bolsonaro’s bezoek aan Trump eerder deze maand in Florida hadden ze allebei contact met een medewerker van Bolsonaro die later besmet bleek.

Maar allebei koesteren ze ook een diep wantrouwen tegen wetenschappers en andere betweters die hen de wet proberen voor te schrijven. Net als Trump bestempelt Bolsonaro alles wat hem niet uitkomt als ‘fake news’ (Trump zelf zei er ‘trots’ op te zijn dat zijn Braziliaanse leerling die term van hem had overgenomen). Instinctief hebben ze ook allebei een afkeer van de verkondigers van de klimaatverandering, ook al zo’n ‘verzinsel van Chinese makelij’, zoals Trump het ooit noemde.

Klimaatsceptici

Trump en Bolsonaro hebben de afgelopen jaren flink de bezem gehaald door de staf van hun milieu-agentschappen en die volgezet met klimaatsceptici. Toen Frankrijk en Canada Bolsonaro vorig jaar probeerden te dwingen meer te doen tegen de branden die in het Amazonegebied woedden, verdedigde Trump de Braziliaanse president tegen de overzeese bemoeials. Hij prees Bolsonaro, die volgens hem ‘geweldig werk verricht voor de Braziliaanse bevolking, niet makkelijk!’

Net als Trump is Bolsonaro gekozen met de belofte zijn land ‘weer groot te maken’ en nu loopt het coronavirus hen in de weg. Bolsonaro’s populariteit is sinds zijn verkiezing twee jaar geleden flink gedaald, maar na het uitbreken van de coronapandemie gaat het nog harder. Dag in dag uit protesteren Brazilianen die zich aan de voorschriften voor isolement houden tegen het onverantwoordelijke beleid van hun president door massaal vanuit hun ramen op potten en pannen te slaan.

Ook zijn Amerikaanse leermeester ruikt gevaar. Nu in de VS steeds meer steden op slot gaan en miljoenen mensen hun baan verliezen, begint Trump te vrezen dat hij zijn troefkaart voor de presidentverkiezingen kwijt is: een ronkende economie. ‘WE KUNNEN NIET TOELATEN DAT HET MIDDEL ERGER IS DAN DE KWAAL’, schreef Trump met zijn karakteristieke chocoladeletters in een tweet. Op zijn favoriete televisiekanaal Fox News zei Trump dat hij de anti-virusmaatregelen ‘nog twee weken’ zal aanzien. ‘We moeten dit land weer openen.’

Zelfdodingen

Trump voorspelde dat het aantal zelfdodingen als gevolg van een slechte economie ‘veel groter zal zijn dan de aantallen waarover we nu spreken in verband met het virus’. Maar puur economische motieven speelden ook een hoofdrol bij het besluit van Trump het klimaatakkoord van Parijs in de prullenmand te gooien, ondanks alle waarschuwingen van klimaatwetenschappers. Volgens Trump vormde het akkoord een onevenredige belemmering voor de groei van de Amerikaanse economie.

Tot nog toe heeft Brazilië zich niet teruggetrokken uit het akkoord, maar ook Bolsonaro bekijkt het puur economisch. Hij dreigt nog steeds uit het akkoord te stappen als zijn land onvoldoende ontvangt uit het beloofde fonds van 100 miljard dollar om ontwikkelingslanden te compenseren.

Waar Trump heimelijk bewondering heeft voor de autoritaire trekjes van de Braziliaanse president, voelt Bolsonaro zich vooral aangetrokken door het onversneden nationalistische geluid dat Trump laat horen: America First. Maar ondanks de politieke verwantschap en de goede banden tussen de presidentenfamilies – Bolsonaro's zoon Eduardo onderhoudt goede contacten met Trumps zoon Donald jr. en schoonzoon Jared Kushner – kreeg de ‘Braziliaanse Trump’ niets cadeau van zijn Amerikaanse voorbeeld tijdens zijn recente bezoek aan de VS. Zaken zijn zaken voor Trump.