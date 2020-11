Trump- en Bidenstemmers moeten met elkaar verder: ‘Kom op, we leven allemaal in the same damn country’

Dwight Dial

Dwight Dial (70)

Boer in Lake City, Iowa; stemde Trump.

‘De uitslag is nog niet duidelijk, maar ik ben bang dat we het, tenzij minister van Justitie Bill Barr aanzienlijke stembusfraude kan aantonen, zullen moeten doen met Biden en zijn groep van bureaucratische vrienden. Trump zal uiteindelijk het Witte Huis verlaten, maar niet voordat hij dingen heeft gedaan waarmee hij het het

Biden-Harris-team heel lastig zal ­maken. De verkiezingen hebben een duidelijke scheidslijn getrokken tussen de landelijke en stedelijke gebieden in het land. Dit gevecht, deze ­burgeroorlog, is uitgevochten in het stemhokje, niet met kogels. We leven allemaal nog.

‘Het land zal Biden zijn wittebroodsweken gunnen, tot het erachter komt hoe incapabel hij is als leider. Ik bid alleen maar dat Biden en zijn bende van linkse volgers onze ­natie niet onherstelbaar zal verpesten. Dat wordt trouwens nog lastig voor hen. De Democraten hebben deze slag misschien gewonnen, maar als de Senaat in handen van de Republikeinen blijft, zal Mitch McConnell alle wetgeving killen. Hij zal Biden ­laten schreeuwen.’

Cinti Mwangu

Cinti Mwangu (45)

Volksgezondheidsvoorlichter in North Charleston, South Carolina; stemde Biden.

‘Ik ben heel blij met de uitslag, heb ­zaterdag meteen vrienden gebeld. We zeiden: het uitschelden is voorbij, we kunnen weer ademhalen. Maar ik ben ook teleurgesteld dat 70 miljoen Amerikanen op Trump hebben gestemd na alles wat hij de afgelopen vier jaar heeft gedaan. Dat al die mensen na al dat racisme zeggen: maar hij is goed geweest voor de economie. Daarmee geven ze aan dat ze niet om de minderheden geven. Ja, er zijn ook Afro-Amerikanen die op hem hebben gestemd, rijke rappers en ondernemers, vanwege zijn belastingverlaging, evangelicals vanwege de conservatieve rechters in het Hooggerechtshof. Is dat belangrijker dan je trots en je gemeenschap?

‘Wat er nu gebeurt is gestoord, maar no way dat Trump president blijft. Daarvoor moeten ze te veel staten ‘draaien’. Het is zo onlogisch: Mitch McConnell zegt dat er gefraudeerd is met de presidentsverkiezingen, maar niet met de Senaatsverkiezingen. Terwijl dat hetzelfde papiertje is! Ach, laat ze maar hertellen. De staten gaan de uitslag bekrachtigen, en dan is ­Biden president. Ik vind dat hij zich heel rustig opstelt, heel verstandig. En de smet op Trump en zijn mensen wordt alleen maar groter.’

Whitnie Fallot

Whitnie Fallot (34)

Mondhygiënist en ondernemer in Kentucky; stemde de vorige keer Trump, nu Biden.

‘Of ik me bevestigd voel in mijn keuze? Hell yeah! Ik ben echt blij dat Biden gewonnen heeft. Nee, hier in mijn buitenwijk was er geen feest op straat. Ik heb het wel op sociale media gevierd en kreeg nogal wat haat over me heen. Met sommige mensen ben ik in discussie gegaan. Na wat factchecken blijkt het dan niet waar wat ze zeggen.

‘Wat ik het meest frustrerend vind, is dat mensen zich zo schamen om toe te geven dat ze zich vergist hebben – en daarom bij Trump blijven. Wat ik ook genant vind, is hoe de ­wereld nu ziet hoe Trump zit te pruilen en zich verzet tegen de uitslag.

‘Ik denk eerlijk gezegd trouwens ook dat de stemmen herteld moeten worden. Als de helft van de mensen gelooft dat de uitslag niet klopt, dan moeten we ervoor zorgen dat ze de uitslag wél aanvaarden. Maar Trump en de Republikeinen zouden nu al moeten zeggen: als de uitslag blijft zoals die is, dan is Biden president, en dan zullen we hem accepteren. Kom op mensen, we leven allemaal in the same damn country. De patstelling en de weigering om met Biden samen te werken voor de transitie doet het land al veel meer kwaad dan een ­Biden-presidentschap ooit zou kunnen aanrichten.’

Krystyna Slavin

Krystyna Slavin (61)

Makelaar, New York: stemde Trump.

‘Toen ik die feestvierders zaterdag op straat zag, dacht ik: weten jullie wel waar jullie op hebben gestemd? Op het communisme! Ze weten niet beter, want het onderwijs in dit land is zo slecht. En er is zoveel fraude gepleegd. Ik ken iemand die drie stembiljetten heeft gekregen. Je kunt er zoveel inleveren als je wilt, ze checken hier je identiteit niet. Ja, je moet je handtekening zetten, maar heb jij je handtekening weleens gezet op zo’n scherm? Dat is niet te vergelijken met een echte handtekening.

‘En de Republikeinen worden geweerd uit de ruimtes waar ze stemmen tellen. In Michigan kregen de ­Democratische toezichthouders broodjes en koffie, maar moesten de Republikeinen zelf lunch halen. Toen ze terugkwamen mochten ze niet meer naar binnen! Het coronavirus is niet voor niets zo groot geworden: met al die poststemmen hopen de ­Democraten de verkiezingen te stelen. Biden kan de problemen in het land niet oplossen. Dat heeft hij 47 jaar lang niet gedaan. Alleen Trump kan dat. Ik hoop dat de verkiezingsuitslag nog verandert. Ik wil geen ­enkel ander resultaat zien.’

David Strohl

David Strohl (43)

Docent antropologie in Maine; stemde Biden.

‘Ik heb als Sanders-aanhanger lang getwijfeld of ik zou stemmen, maar ik wist dat ik Trump weg wilde hebben toen hij dreigde zijn verlies niet te ­accepteren. Dat is precies wat er nu gebeurt. Ik ben er nog niet helemaal uit hoe ernstig dit is. Dit weekend dacht ik: het is gewoon een krijsend kind, maar toen maandag Barr zich er ook mee ging bemoeien, werd het wel serieus. Ik maak me er lichte zorgen over, maar ik zie ook dat de meeste Trumpstemmers in mijn buurt hun vlaggen hebben binnengehaald.

‘De echte kwestie nu is het gevecht over de richting van de Democratische partij. Meteen na de uitslag ­beklaagden gematigde Democraten zich dat we de verkiezingen bijna hadden verloren door slogans als ‘defund the police’ en ‘Medicare for all’. Nee, het is juist andersom. Progressieven als Rashida Tlaib en Ilhan Omar hebben er met hun enorme bereik voor gezorgd dat Biden heeft gewonnen. We hebben meer invloed dan in 2008, na de overwinning van Obama – nu gaat het erom dat die invloed zich vertaalt in een beter leven voor gewone Amerikanen.’