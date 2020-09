Trump en Biden botsen over oorzaak bosbranden: ‘Hij is een klimaatbrandstichter’

Trump tijdens een briefing over de bosbranden in Californië, op maandag. Beeld AFP

Ook sprak de president geruststellende woorden over het einde van de bosbranden. ‘Het zal koeler worden’, aldus de president tijdens een bezoek aan Californië. Biden haalde hard uit naar Trump omdat hij volgens de Democraat hardnekkig weigert te erkennen dat de opwarming van de aarde mede de oorzaak is van de verwoestende branden.



Biden noemde de president maandag, vijftig dagen voor de verkiezingen, zelfs een ‘klimaatbrandstichter’. ‘Hoeveel buitenwijken zullen nog meer in vlammen opgaan als wij nog vier jaar hebben van Trumps ontkenning van klimaatverandering?’, aldus de Democratische presidentskandidaat, die klimaatscepticus Trump ook de schuld gaf voor de schade door recente overstromingen en orkanen in andere delen van de VS.

Biden: ‘Hoeveel buurten in de voorsteden zullen zijn overstroomd? Hoeveel buitenwijken zullen zijn weggeblazen tijdens superstormen? Als je een klimaatbrandstichter nog vier jaar geeft in het Witte Huis, waarom zou iemand dan nog verrast zijn als nog meer van Amerika in lichterlaaie staat?’

Terwijl nog eens 447 Amerikanen overleden aan het coronavirus en er meer dan 36 duizend besmet raakten, trad klimaatverandering maandag op de voorgrond in de presidentsstrijd. Trump onderbrak zijn serie campagnebezoeken in diverse westelijke staten om zich in Californië op de hoogte te stellen van de schade door de bosbranden. Een gebied van 1,6 miljoen hectare in drie staten is getroffen door de vlammenzee, het dodental is opgelopen tot 36.

Brandweermannen doorzoeken een verbrande woning in Californië. Beeld AFP

Managementkwestie

Tijdens een gesprek met onder andere de Democratische gouverneur Gavin Newsom van Californië relativeerde de president de rol van klimaatverandering bij de branden. Zijn boodschap was ook gericht aan Biden. ‘Ik denk meer dat het een managementkwestie is’, aldus Trump, die de staten aan de westkust al sinds zijn aantreden oproept meer te doen aan onderhoud.

De staten en wetenschappers zeggen dat de enorme branden onder andere een gevolg zijn van de steeds hogere temperaturen, waardoor bomen en planten uitdrogen. Doe dan meer aan onderhoud, betoogde de president. Trump: ‘Als bomen na een tijd omvallen, worden ze erg droog. Ze worden als het ware een lucifer. Als je droge bladeren op de grond hebt, is het gewoon brandstof voor de branden.’ De president vindt ook dat er meer bomen gekapt moeten worden om te voorkomen dat de bosbranden zo uit de hand lopen.

Newsom erkende dat meer gedaan kan worden aan onderhoud van de bossen, maar wees er ook op dat iets meer dan de helft van de bossen in Californië staat op land van de federale overheid. Ook hield hij Trump voor dat klimaatverandering wel degelijk een rol speelt. ‘Klimaatverandering is echt en het verergert dit allemaal’, aldus Newsom.

Koeler

Maar Trump, die de afgelopen jaren klimaatverandering een ‘hoax’ heeft genoemd, wilde van geen wijken weten. ‘Het zal koeler worden’, aldus de president nadat een collega-bestuurder van Newsom hem op de steeds hogere temperatuur had gewezen in delen van Californië. ‘Ik hoop dat de wetenschap het met u eens is’, reageerde de bestuurder. ‘Nou, ik denk niet dat de wetenschap het weet’, antwoordde Trump, terwijl sommige aanwezigen lachten.

Klimaatverandering zal de komende weken nog meer een strijdpunt worden in de verkiezingscampagne, omdat het orkaanseizoen is begonnen. Naar verwachting zal Biden de naderende orkanen, die een bedreiging vormen voor onder andere Florida, gebruiken om Trump hard aan te vallen op zijn ‘ontkenning’ van klimaatverandering.

Biden richt zijn vizier nu voornamelijk op Trumps aanpak van de coronacrisis. Uit alle peilingen blijkt dat een meerderheid van de kiezers meer vertrouwen heeft in Biden om de VS door de pandemie te loodsen. Trump heeft zich tot nu toe vooral gericht op het thema law and order om Biden aan te vallen. Hij hoopt dat het voortdurende geweld en de onrust in diverse steden, die bestuurd worden door Democraten, kiezers zal afschrikken om op Biden te stemmen.

Niet in geslaagd

De president zag maandag tot zijn grote tevredenheid dat twee derde van de kiezers, zo bleek uit een opiniepeiling, bezorgd is over de onrust in steden zoals New York, Portland en Atlanta. Zij vinden dit een ‘groot probleem'. Sinds de dood van George Floyd, hebben de politie en stadsbestuurders moeite om orde en rust in deze en andere steden te handhaven. Ook is de onveiligheid toegenomen.

Maar uit dezelfde peiling van de universiteit Monmouth blijkt dat de kiezers verdeeld zijn over wie het meeste geschikt is om dit probleem aan te pakken. Zo’n 48 procent zegt dat Trump de beste man is om orde en rust weer te herstellen in de steden terwijl 52 procent kiest voor Biden. Dit betekent dat de president er tot nu toe niet goed in is geslaagd om dit onderwerp met succes te gebruiken tegen zijn Democratische tegenstander. Trump hoopt dat zijn boodschap van law and order met name aanslaat bij de kiezers in de voorsteden, een cruciale kiezersgroep.