Trump en aanhang richten vizier op media na Mueller-onderzoek: ‘Bied je excuses aan’

President Trump maandag bij de ontvangst van de Washington Capitals, de winnaars van de Stanley Cup. Beeld Reuters

Brennan is niet zomaar iemand. Zijn CIA-achtergrond gaf zijn analyses bij MSNBC, met CNN een van de omroepen die de meeste aandacht aan de Rusland-beschuldigingen tegen Trump besteedde, een gewichtige lading. ‘De toekomst van ons land staat op het spel’, twitterde Brennan onder andere.

Nu zei Brennan ‘opgelucht te zijn dat er geen crimineel complot was’. Maar bij CNN vinden ze het grote onzin om hun berichtgeving achteraf kritisch tegen het licht te houden. CNN-baas Jeffrey Zucker zei zich ‘prima’ te voelen bij de verslaggeving van de afgelopen twee jaar. Net als de kwaliteitskranten The New York Times en The Washington Post bracht de omroep het ene na het andere alarmerende verhaal over de twijfelachtige banden van Trump-getrouwen met Moskou.

De ‘primeurs’, op basis van ‘welingelichte bronnen’, wekten ieder keer weer de indruk dat dit wel eens de doodsteek zou kunnen zijn voor de president. ‘Wij zijn geen onderzoekers’, verdedigde Zucker zich dinsdag. ‘Wij zijn journalisten. En het is onze taak de feiten te melden zoals ze volgens onze informatie zijn.’ CNN-presentator Chris Cuomo, die met zijn collega Don Lemon avond na avond Trump onder vuur neemt, bleef maandag ook bij zijn aanpak.

The Mainstream Media is under fire and being scorned all over the World as being corrupt and FAKE. For two years they pushed the Russian Collusion Delusion when they always knew there was No Collusion. They truly are the Enemy of the People and the Real Opposition Party! Donald J. Trump

‘Excuses? Absoluut niet.’

Excuses vond Cuomo, die Trump voortdurend een ‘leugenaar’ noemt, grote lariekoek. ‘Jullie hebben deze man twee jaar lang gemarteld met deze beschuldiging van samenspanning en niemand heeft zijn excuses hiervoor aangeboden’, beet Trumps advocaat Rudy Giuliani hem maandag toe in de uitzending. ‘Voor we verder gaan, bied je excuses aan.’

Cuomo: ‘Absoluut niet.’ Giuliani: ‘Samenspanning, samenspanning, samenspanning. Er was geen samenspanning. Bied je verontschuldigingen aan, Chris.’ Cuomo: ‘Nooit. Ik heb niets verkeerds gedaan. Het waren reële vragen die gesteld moesten worden.’

De vrijwaring van samenspanning door Mueller, heeft Trump een belangrijk wapen gegeven in zijn gevecht tegen de ‘gevestigde media’. In de laatste twee jaar van zijn presidentschap, en in de herverkiezingscampagne van 2020, zal hij het blijven gebruiken om aan te tonen dat een deel van de media ‘vooringenomen’ en ‘onbetrouwbaar’ is en zich bezig houdt met ‘nepnieuws’.

"There was absolutely not a scintilla of evidence that the President was involved [in Russian efforts to influence the election,]" Pres. Trump's lawyer Rudy Giuliani tells @chriscuomo. "Do you know how absurd that charge was to me? Being on that campaign? It was ridiculous." pic.twitter.com/9rqamFgwqF Cuomo Prime Time

Nieuwe aanval Trump

Bij Trumps trouwe aanhangers, die de media toch al wantrouwen, zal dit in goede aarde vallen. Op dinsdag opende de president een nieuwe aanval. ‘De gevestigde media liggen overal in de wereld onder vuur’, twitterde Trump. ‘Twee jaar lang waren ze bezig om deze waanvoorstelling van samenspanning met Rusland te voeden.’ De rechtse radiopresentator Rush Limbaugh gooide er nog eens een schepje bovenop. ‘Dit was de grootste journalistieke debacle van mijn tijd.’

Maar net als CNN zeiden The New York Times en The Washington Post dinsdag nog steeds volledig achter hun berichtgeving te staan. In het bijzonder de hoeveelheid berichten over de Rusland-samenspanning. ‘Wij hebben veel geschreven over ‘Rusland’ en ik heb er geen spijt van’, benadrukte adjunct-hoofdredacteur Dean Baquet in de krant.

Ook Watergate-journalist Carl Bernstein vindt de kritiek onzin. ‘De berichtgeving hoorde tot de beste in onze geschiedenis’, zei hij een paar uur voordat Mueller zijn rapport inleverde bij het ministerie van Justitie. Maar brandschoon is ook een van Amerika’s bekendste journalisten niet. In het weekeinde moest Bernstein op CNN, waaraan hij is verbonden als deskundige, toegeven dat hij fout zat met zijn recente inschatting dat Mueller in de komende weken met veel meer dagvaardingen zou komen.

Seymour Hersch, een van de beste onderzoeksjournalisten van de VS, vergelijkt de samenspannings-berichtgeving met de talloze verhalen voor de Irak-oorlog over de wapens die Saddam Hussein nog in het geheim zou bezitten. ‘Wij maakten toen hetzelfde mee met die massavernietigingswapens’, aldus Hersch tegen het politieke blad The Hill.