Trump eist in VN-toespraak actie tegen China vanwege coronacrisis, Xi toont zich juist verzoenend

Leider Xi Jinping tijdens een bezoek aan een haven. Beeld AP

Trump wil dat wereldleiders China aansprakelijk stellen voor de uitbraak van ‘de plaag’ waaraan wereldwijd al bijna 1 miljoen mensen zijn overleden, zei hij dinsdag tijdens een videoboodschap voor de Algemene Vergadering van de VN. In de VS ging het dodental dinsdag door de magische grens van 200 duizend heen.

Het coronavirus stak eind 2019 voor het eerst de kop op in China en verspreidde zich daarna over de hele wereld. Tientallen regeringen legden hun bevolking strenge restricties op die het openbare leven tijdelijk stil legden en de wereldeconomie in een recessie stortten.

Volgens Trump is China de hoofdschuldige. Hij refereert daarom vaak aan ‘het Chinese virus'. Volgens hem heeft Beijing veel te weinig gedaan om de crisis te beteugelen en te voorkomen dat het virus zich verspreidde.

Valse claims

‘Aan het begin van de uitbraak stond China binnenlandse reizen niet meer toe, maar mochten vliegtuigen wel vertrekken vanuit China waardoor de wereld geïnfecteerd raakte’, zei Trump dinsdag tijdens de jaarlijkse VN-vergadering.

Trump noemt het verder verwerpelijk dat ‘China en de Wereldgezondheidsorganisatie – die praktisch door China wordt gerund – aan het begin van de crisis foutief hebben verklaard dat er geen bewijs is voor overdracht van mens op mens en dat personen zonder symptomen niet besmettelijk zouden zijn’. Tijdens Trumps verklaring was de Chinese leider Xi hoofdschuddend te zien.

In eigen land ligt Trump juist onder vuur vanwege zijn eigen aanpak van het virus. Meer dan de helft van de Amerikanen heeft geen vertrouwen in zijn coronabeleid. ‘Door Trumps leugens en onvermogen hebben we de afgelopen zes maanden een van de grootste verliezen in de Amerikaanse geschiedenis geleden’, zei de Democratische presidentskandidaat Joe Biden maandag. Trump gaf zichzelf daarentegen op dezelfde dag een 10+ voor zijn aanpak van de pandemie.

Xi en Poetin

De Chinese president Xi benadrukte in zijn opgenomen speech dat de strijd tegen het virus niet mag worden misbruikt voor politieke doeleinden. Hij pleit ervoor om ‘de handen ineen te slaan’. De Chinese leider beloofde ook om de Chinese vaccins tegen corona voor iedereen toegankelijk te maken.

Xi's toon was in tegenstelling tot Trump opvallend verzoenend. Hij zei ‘geen intentie te hebben om een koude of een hete oorlog met welk land dan ook aan te gaan. Conflicten en meningsverschillen met anderen zullen we blijven oplossen via dialoog en onderhandeling’, aldus de president. Zij uitspraak was mede een reactie op VN-chef António Guterres, die tijdens zijn openingstoespraak waarschuwde voor een nieuwe Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en China. ‘We moeten er alles aan doen om een nieuwe Koude Oorlog te voorkomen’, aldus de secretaris-generaal.

De Russische president Poetin hamerde ook al op samenwerking. Wat hem betreft komt er snel een online-conferentie voor landen die samen coronavaccins willen ontwikkelen. Tot het zo ver is, biedt hij alvast gratis het recent ontwikkelde Russissche vaccin tegen corona aan voor alle VN-medewerkers die het willen hebben. De kans dat zij gebruik maken van dit genereuze aanbod is niet groot: onder wetenschappers is veel twijfel over de betrouwbaarheid van het Russische vaccin.