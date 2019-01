Trump dreigt Turkije ‘economisch te vernietigen’ als het Koerden aanvalt

Deze milities zijn bondgenoten van de Verenigde Staten in de strijd tegen Islamitische Staat, maar Turkije beschouwt hen als het verlengstuk van de terreurorganisatie PKK. Trump besloot onlangs om de Amerikanen uit het gebied terug te trekken, en gevreesd wordt dat de Koerdische milities hierna het doelwit zullen worden van een Turks offensief.

‘We zullen Turkije economisch vernietigen als zij de Koerden raken’, twitterde Trump zondag. Hij pleit tegelijkertijd voor een bufferzone van 32 kilometer, en voegt eraan toe dat de Koerden ondertussen Turkije niet moeten provoceren.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone.... Donald J. Trump

....Likewise, do not want the Kurds to provoke Turkey. Russia, Iran and Syria have been the biggest beneficiaries of the long term U.S. policy of destroying ISIS in Syria - natural enemies. We also benefit but it is now time to bring our troops back home. Stop the ENDLESS WARS! Donald J. Trump

De woordvoerder van de Turkse president Erdogan zei maandag te verwachten dat de Verenigde Staten zich gedragen als een goede strategische partner. ‘Terroristen kunnen geen partner of bondgenoot zijn. Turkije verwacht dat haar partnerschap met de VS niet wordt overschaduwd door terroristische propaganda.’

Onverwachts

De VS hebben momenteel zo’n tweeduizend militairen in Syrië om IS te bestrijden en de lokale veiligheidsdiensten op te leiden. Half december kondigde Trump onverwachts aan deze troepen snel terug te willen trekken. Dat gebeurde tegen het advies van de legerleiding in. De Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis nam uit onvrede zelfs ontslag.

De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton was vorige week nog in Ankara om over veiligheidsgaranties voor de Koerden te praten, maar Erdogan heeft hem niet eens ontvangen. De eerste Amerikaanse militairen hebben Syrië inmiddels verlaten.