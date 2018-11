Trump dreigt met ‘oorlog’ als de Democraten onderzoeken naar hem openen

‘Ze kunnen het spel op die manier spelen, maar wij kunnen dat beter, omdat wij de meerderheid hebben in de Senaat’, zei Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis. ‘Het zou in politiek opzicht goed voor me zijn, want ik ben goed in zulke spelletjes, maar we zullen zien.’

De Democraten hebben bij de tussentijdse verkiezingen een meerderheid van de zetels in het Huis in handen gekregen. Dat geeft ze de mogelijkheid om onderzoeken in te stellen naar bijvoorbeeld de belastingaangiftes van de president.

Ongelofelijke overwinning

Trump beschreef de verkiezingen als een ongelofelijke overwinning voor de Republikeinse Partij, ondanks de ‘financiële voorsprong’ van de Democraten en de ‘uiterst vijandige opstelling’ van de pers. Het aantal Republikeinse zetels in de Senaat is met twee of drie (de definitieve uitslag is nog niet bekend) gegroeid, en dat is volgens Trump een ‘historische gebeurtenis’. Het is sinds 1934 slechts vier zittende presidenten gelukt om bij de tussentijdse verkiezingen winst te behalen in de Senaat, ‘en ik ben één van hen’. Obama bijvoorbeeld, liet Trump fijntjes weten, verloor in 2014 zes zetels.

Het verlies in het Huis van Afgevaardigden omschreef Trump als ‘een kans om de partijdigheid opzij te schuiven, in het belang van Amerika’. Hij zei mogelijkheden te zien voor samenwerking tussen het Democratische Huis en de Republikeinse Senaat, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur en de hervorming van de gezondheidszorg, op voorwaarde dat de Democraten hem niet lastig gaan vallen met allerlei onderzoeken. Trump sprak bovendien opmerkelijk warme woorden over Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis, en zei dat ze het verdient om door haar partij tot voorzitter te worden gekozen.

‘Pech gehad’

Naast complimenten voor alle ‘geweldige’ Republikeinen die het zo ‘fantastisch’ hebben gedaan, bespotte Trump partijgenoten die hem tijdens hun campagne op afstand hielden. Hij noemde de namen van Republikeinen die zich niet door hem wilden laten ‘omhelzen’ en vervolgens verloren. ‘Mia Love, zij gaf mij geen liefde. Ze verloor. Pech gehad.’

Op de vraag of vicepresident Mike Pence zijn running mate zal worden bij de presidentsverkiezingen van 2020, riep Trump door de zaal of deze dat wilde, waarop Pence bevestigde. Over de toekomst van zijn minister van Justitie Jeff Sessions wilde hij ‘op dit moment’ geen uitspraak doen. ‘We kijken naar een heleboel zaken, inclusief het kabinet. Ik ben grotendeels gelukkig met mijn kabinet.’ Een uur later maakte Sessions bekend dat hij, op verzoek van de president, ontslag neemt.

President Trump to @Yamiche: "That's a racist question." pic.twitter.com/4bgrMjQFZk CSPAN

De president stak zijn minachting voor de media niet onder stoelen of banken. ‘Pratende hoofden’ die de uitslag niet als overwinning interpreteren, brengen ‘nepnieuws’. Tijdens de persconferentie haalde hij bovendien keihard uit naar Jim Acosta van CNN. Toen deze journalist een tweede vraag wilde stellen, zei Trump: ‘Ga zitten!’, zoals een boze ouder tegen een klein kind zou doen. Daarna beet hij Acosta toe dat CNN ‘zich zou moeten schamen dat iemand als jij voor ze werkt. Je bent een ongelofelijk onbeschoft persoon’, en ‘CNN is een vijand van het volk’. Toen een andere journalist het voor Acosta opnam, zei Trump tegen hem: ‘En jij bent ook niet de beste verslaggever.’ Later tijdens de persconferentie noemde hij het een ‘racistische vraag’ toen iemand wilde weten of zijn partij blanke nationalisten steunt.

Trump sloot de persconferentie af met de opmerking dat hij ‘vereerd’ is dat de journalisten er zijn. ‘Hopelijk verbetert de toon. Ik geloof echt dat dat begint met de media.’ Maar, voegde de president toe: ‘Ik vecht terug.’