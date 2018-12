Trump dreigt met het sluiten van de Mexicaanse grens

Donald Trump op 29 november 2018. Beeld AFP

Op de zevende dag van de gedeeltelijke sluiting van de overheid zoekt Trump nieuwe manieren om de impasse met de Democraten te doorbreken en zijn verkiezingsbelofte van de muur waar te kunnen maken.

‘We zien ons gedwongen de zuidelijke grens volledig te sluiten als de dwarsliggende Democraten ons geen geld geven voor de muur’, schreef Trump vrijdag op Twitter. ‘Of we bouwen de muur, of we sluiten de grens’.

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve! Donald J. Trump

In een daaropvolgende tweet stelde de president dat de vrijhandelsovereenkomst NAFTA de Verenigde Staten dermate veel geld heeft gekost, dat het sluiten van de Mexicaanse grens een ‘winstgevende operatie’ zou zijn. Ook herhaalde de president zijn dreigement alle hulp aan Centraal-Amerika te zullen stoppen.

....The United States looses soooo much money on Trade with Mexico under NAFTA, over 75 Billion Dollars a year (not including Drug Money which would be many times that amount), that I would consider closing the Southern Border a “profit making operation.” We build a Wall or..... Donald J. Trump

De Democraten en Republikeinen staan in een patstelling over de bouw van de muur. De Democraat Chuck Schumer, die eerder deze maand live op televisie fel met Donald Trump discussieerde over de muur, zei donderdag dat beide partijen sindsdien niet nader tot elkaar zijn gekomen.

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez reageerde vrijdag behoedzaam op de nieuwe dreigementen van Trump. Hij zei dat Mexico boven alles waarde hecht aan een goede relatie met de Verenigde Staten.