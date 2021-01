Trump dreigt de Republikeinen af te straffen met de oprichting van een eigen partij

Donald Trump staat de pers te woord op luchtmachtbasis Andrews, in februari 2020. Als hij inderdaad een eigen partij opricht, zullen er nog vele persmomenten volgen. Beeld Evan Vucci / AP

‘We zien jullie spoedig terug’, verzekerde Trump enkele honderden trouwe aanhangers die naar luchtmachtbasis Andrews waren gekomen om hem uit te zwaaien. Maar hoe, dat is nog onduidelijk.

Als Trump inderdaad van plan is terug te keren in de politiek met een eigen partij, zou dat een leegloop uit de Republikeinse Partij kunnen veroorzaken. Ook na de bestorming van het Capitool door radicale Trump-aanhangers heeft de voormalige president nog steeds tientallen miljoenen Republikeinen achter zich staan.

Tv-zender OAN is alvast enthousiast

De rechtse televisiezender One America News (OAN) – sinds de verkiezingen Trumps favoriete zender in plaats van Fox News – reageerde enthousiast op het plan. OAN houdt nog steeds vast aan de theorie dat Trump het slachtoffer is geworden van grootscheepse kiesfraude.

Ook op thedonald.win, een site voor de harde kern uit Trumps achterban, was er veel bijval voor het idee de Republikeinen af te straffen voor hun weigering Trump uit te roepen tot winnaar van de verkiezingen. ‘We beginnen de fucking Patriot Party, laten niemand van die verraders toe en dan maken we de Republikeinse Partij met de grond gelijk’, zegt een Trump-fan. ‘De Republikeinse Partij moet compleet worden verwoest’, vindt een ander. ‘We hebben vier jaar gehad om de partij van binnenuit te veranderen en het is mislukt’.

‘Wie geen wraak neemt, is een schlemiel’

Dat ook Trump zelf uit is op wraak, zou geen verrassing zijn. Hij is woedend dat Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, hem heeft laten vallen en hem er zelfs van beschuldigt dat hij de bestorming van het Capitool heeft uitgelokt. Trump staat erom bekend dat hij genadeloos afrekent met mensen die hem niet trouw zijn, zoals de ene na de andere minister uit zijn kabinet heeft kunnen ervaren. ‘Als je geen wraak neemt, ben je een schlemiel’, hield hij de lezer al voor in zijn boek Think Big.

Er wordt gespeculeerd dat Trump mogelijk Steve Bannon, die hij vlak voor zijn aftreden gratie verleende, weer binnen wil halen om een echt populistische partij te beginnen die helemaal naar zijn ideeën is gemodelleerd, zoals de gebouwen waarop hij zijn naam plant. Bannon was in 2016 de man achter Trumps spectaculaire verkiezingszege, maar werd er later door de president uitgegooid na een machtsstrijd met Trumps dochter Ivanka (‘dom als een baksteen’, noemde Bannon haar).

Bannon zou hem kunnen helpen iets op te zetten als de Brexit-partij waarmee Nigel Farage de Britse Conservatieven danig voor de voeten liep.

Normaal gesproken maken derde partijen in het Amerikaanse kiesstelsel weinig kans, maar het is heel wel mogelijk dat Trump met zijn eigen partij de Republikeinen zal overvleugelen. Maar zelfs dan is het de vraag of hij voldoende stemmen zou halen om in het Witte Huis terug te keren.

Impeachment

Misschien zijn Trumps plannen dan ook vooral bedoeld als een waarschuwing aan zijn partijgenoten in de Senaat om niet te proberen de lopende impeachment tegen hem te gebruiken om voorgoed van hem af te komen. Voor een veroordeling van Trump hoeven maar zeventien Republikeinse senatoren met de Democraten mee te stemmen, waarna een eenvoudige meerderheid van de Senaat hem kan verhinderen ooit nog president te worden. Maar het gevaar bestaat dat Trump dan terugslaat door de Republikeinse partij op te blazen, ook al heeft hij dan geen kans meer op het Witte Huis.

Met het schrikbeeld van een rivaliserende Patriot of Trump Party houdt de voormalige president de Republikeinen in zijn greep. En misschien kan hij de Republikeinen er uiteindelijk mee chanteren om zich achter hem te scharen als hij over vier jaar nog een gooi naar het Witte Huis wil doen.