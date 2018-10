Trump dreigt atoomverdrag met Rusland op te zeggen

De Amerikaanse president Donald Trump wil het ruim dertig jaar oude atoomverdrag met Rusland opzeggen. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in Elko, Nevada gezegd. Veiligheidsadviseur John Bolton zou al zijn begonnen met de beëindiging van het zogeheten INF-verdrag.

In het verdrag is destijds afgesproken dat alle kernraketten die vanaf de grond verder dan 500 kilometer kunnen vliegen, moeten worden vernietigd. Het werd in 1987 getekend door Sovjetleider Michail Gorbatsjov en de Amerikaanse president Ronald Reagan.

‘Rusland schendt het verdrag en dat doet het al jaren’, zei Trump. ‘Wij gaan niet toestaan dat zij het verdrag schenden, terwijl wij ons wel aan de afspraken houden. Daarom trekken we ons terug.’

Volgens de Russen trekken de VS zich terug uit het kernwapenverdrag vanwege een ‘droom’ om alleen de wereld te domineren. Dat zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een reactie op de verklaring van Trump. ‘Zal die realiteit worden? Neen’, zo zei de bron bij Buitenlandse Zaken tegen het officiële nieuwsagentschap RIA Novosti.

Trump zei verder dat China, dat het INF-verdrag niet heeft getekend, dezelfde soort wapens ontwikkelt als Rusland. ‘China en Rusland moeten naar ons toekomen en zeggen: laten we slim zijn en allemaal stoppen deze wapens te ontwikkelen.’

Deskundigen waarschuwen dat het Amerikaanse besluit kan leiden tot een nieuwe kernwapenwedloop tussen de VS en Rusland.

Poetins oorlogsretoriek weerspiegelt het barre klimaat dat heerst als het om kernwapens gaat Poetins nucleaire spierballenvertoon past in een gevaarlijke trend richting een nieuwe wapenwedloop.