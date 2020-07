Trump draait maatregel Obama terug die bedoeld was om diepgewortelde segregatie in VS tegen te gaan

Trump spreekt bij een olieraffinaderij in Texas. Beeld Getty Images

‘Ik ben blij te kunnen informeren dat iedereen die zijn Suburban Lifestyle Dream leeft, niet langer lastiggevallen zal worden of financieel geraakt doordat er huizen voor lagere inkomens in je buurt worden gebouwd’, schreef hij, gevolgd door een opmerking over de stijgende huizenprijzen en dalende criminaliteit die aan hem te danken zullen zijn. ‘Ik heb de AFFH-regel van Obama en Biden teruggedraaid. Geniet ervan!’

Hij doelde op een presidentieel besluit van zijn voorganger Barack Obama uit 2015, waarmee die, op de valreep van zijn presidentschap, eindelijk tanden wilde geven aan een belangrijk onderdeel van de grote Civil Rights Act van 1968: Affirmatively Furthering Fair Housing. Ofwel: proactief proberen de huisvesting eerlijker te maken.

Diepgewortelde segregratie

Dat klinkt saai, maar was een van de belangrijkste concrete pogingen om de diepgewortelde segregatie in Amerika structureel te bestrijden. Natuurlijk, na de burgerrechtenstrijd van de jaren vijftig en zestig mochten zwarte Amerikanen overal naar school, mochten ze overal aan de bar of in de bus zitten, en konden ze stemmen zonder dat er belemmeringen werden opgeworpen (dat laatste is in 2013 door het Supreme Court deels teruggedraaid). Maar het wonen bleef gescheiden.

Die segregatie was historisch gegroeid, als gevolg van bewust, door de overheid en hypotheekverstrekkers eendrachtig uitgevoerd racisme. Mensen in zwarte binnensteden kregen door de zogeheten redlining (begonnen door president Franklin D. Roosevelt) geen hypotheek, en mensen in de witte buitenwijken hielden die wit met zogeheten covenanten, een verbod op bewoning door zwarten. De ghetto’s van Amerika zijn niet ontstaan, maar gemaakt.

En die scheiding heeft grotere maatschappelijke gevolgen dan dat er bijna geen zwarte mensen op witte verjaardagsfeestjes komen, en vice versa.

Vermogensverschil

Eén: zwarte Amerikanen hebben, mede doordat ze geen huizen konden kopen, gemiddeld tien keer zo weinig vermogen als witte Amerikanen. Twee: zwarte Amerikanen, krijgen, doordat de openbare scholen meestal worden gefinancierd met de plaatselijke onroerendgoedbelasting, gemiddeld veel slechter onderwijs dan witte Amerikanen. Die twee versterken elkaar vervolgens in vermoeiende vicieuze cirkels, met armoede, criminaliteit, slechte wegen, weinig winkels en een lagere levensverwachting als uitkomsten. In sommige zwarte buurten leef je gemiddeld al gauw een jaar of vijftien minder dan in de witte wijken even verderop.

De AFFH van 1968 moest daar wat aan doen. Niet alleen werd discriminatie bij het huren/kopen voortaan verboden, maar ook moesten steden en gemeenten voortaan hun best gaan doen arm en rijk (dus zwart en wit) te mengen. Dat eerste gebeurde wel, al bleven veel huisbazen, zoals in New York de familie Trump, zwarte huurders lange tijd weren. Het tweede, het herstellen van de historische schifting, gebeurde helemaal niet. En dus bleef Amerika gesegregeerd, met alle ongelijkheid van dien.

Tot Obama er in juli 2015 echt werk van maakte. ‘Waar een kind opgroeit mag niet bepalen waar hij of zij eindigt’, zei zijn minister van Huisvesting, Julian Castro, bij de aankondiging van het besluit. De federale overheid eiste voortaan concrete plannen van gemeenten om de segregatie tegen te gaan. Belangrijk onderdeel daarvan: het bouwen van (goedkope) appartementen in suburbia, om zo een betere mix te krijgen van arm en rijk, en dus ook zwart en wit.

De Amerikaanse droom

En precies dat is een verschrikking, voor Trump. Hij wil, zo blijkt uit zijn tweet, voorkomen dat de huidige, relatief rijke bewoners worden ‘lastiggevallen’ door armere Amerikanen. Dat verstoort hun ‘suburban lifestyle dream’. Een nachtmerrie.

Toen Hillary Clinton in 2016 zei dat Trump-supporters ‘deplorable’ waren, was dat een grove miskenning van grote groepen mensen. Trump gaat een stap verder: hij zegt letterlijk dat armen niet thuishoren in de Amerikaanse droom.

En terwijl Clintons woorden slechts een uitspraak waren, vormen Trumps woorden een besluit, met daadwerkelijke effecten.

De armen die Trump uit de buitenwijken wil weren hebben in zijn tweet geen kleur. Maar de AFFH was expliciet bedacht om raciale segregatie tegen te gaan. Met het verwerpen van Obama’s AFFH-handhavingsmaatregel probeert Trump de segregatie dus te bestendigen. Een halve eeuw na de burgerrechtenstrijd van de jaren zestig, probeert Trump, die deze week de overleden zwarte burgerrechtenactivist en Congresman John Lewis niet de laatste eer bewees, Amerika terug te brengen naar de jaren vijftig. De Suburban Lifestyle Dream.