Trump doet zijn electorale prestatie tekort door over fraude te spreken

In een bar in Beijing kijken gasten naar de ‘overwinningsspeech’ van Trump. Beeld Getty Images

Het was het scenario waar hij al maanden op heeft gepreludeerd.

In een korte toespraak vanuit het Witte Huis zei Donald Trump dat hij het Hooggerechtshof zou vragen ‘het stemmen’ te staken – terwijl er al uren niet meer werd gestemd. Wel worden er, volgens afspraak, nog stemmen geteld, ook na verkiezingsdag, omdat het sommige staten wettelijk pas is toegestaan poststemmen vanaf verkiezingsdag te tellen. Ook komen er nog poststemmen binnen die voor 3 november zijn verstuurd, en dus ook pas de komende dagen kunnen worden geteld.

Wilt u dit artikel liever beluisteren? Hieronder staat de door Blendle voorgelezen versie.

Dat Trump de overwinning onterecht opeist en op fraude zinspeelt komt niet onverwacht. De president stelt al maanden zonder enige grondslag dat een uitslag ná verkiezingsdag een frauduleuze uitslag moet zijn. Tijdens het eerste verkiezingsdebat zei hij het onomwonden: ‘Dit wordt een fraude zoals je dat nog nooit hebt gezien.’ En over het Hooggerechtshof: ‘Ik reken er inderdaad op dat ze naar de stembiljetten kijken, absoluut.’

Bekijk hieronder de speech van Donald Trump. De tekst gaat hieronder verder.

Toch reageerden commentatoren op nieuwszenders als CNN en politici op internet niet minder geschokt. ‘De voorbarige claims van de overwinning van Donald Trump zijn onwettig, gevaarlijk en autoritair’, twitterde Democratisch Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez. Zelfs sommige Republikeinen reageerden verontwaardigd. ‘Het is een slechte strategische beslissing. Het is een slechte politieke beslissing’, zei Chris Christie, de voormalige Republikeinse gouverneur van New Jersey tegen nieuwszender ABC.

Presidentskandidaat Joe Biden maande eerder op de avond tot geduld, tijdens een korte toespraak vanuit Wilmington, Delaware. Hij stelde dat een uitslag die later bekend is dan verkiezingsdag altijd al tot de verwachtingen behoorde, en volstrekt normaal en legaal is.

‘We voelen ons goed over waar we nu staan’, zei Biden. ‘We geloven dat we op schema liggen om deze race te winnen. Keep the faith guys.’

Trump doet zich tekort

Bij het scenario dat zich nu ontrolt, spelen een aantal factoren een rol. Allereerst maakte de coronapandemie het stemmen per post noodzakelijk. Vooral Democraten, die meer angst hebben voor het virus, maakten daar gebruik van. In plaats van de postdienst voor te bereiden op de grote toevloed, stelde Trump een bevriende geldschieter aan als directeur, die vervolgens flink ging bezuinigen, met trage bezorging als gevolg. Vervolgens besloten Republikeinse volksvertegenwoordigers dat de stemmen pas vanaf de verkiezingsdag mochten worden geteld.

De drietrapsraket geldt met name in Pennsylvania. Die staat zal waarschijnlijk bepalen wie de nieuwe president wordt. Trump zei dinsdagnacht dat het ‘bijna onmogelijk is hem nog in te halen’. Maar niet alleen de poststemmen moeten nog worden geteld, er zijn ook nog honderdduizenden biljetten in Philadelphia en omgeving die nog moeten worden verwerkt. De staat heeft daar tot 6 november de tijd voor (een deadline die eerder vergeefs werd aangevochten door de Republikeinen in de staat). Wel is het mogelijk dat het Hooggerechtshof zich daar nog over uitspreekt.

Trump doet met zijn uitspraken zijn electorale prestatie tekort. Dat hij de verkiezingen wil afkappen suggereert dat hij denkt dat hij zou verliezen als hij gewoon zou afwachten – terwijl dat helemaal niet gezegd is.

De zittende president deed het beter dan verwacht, en won tot dusver alle staten die hij in 2016 ook won – behalve Arizona. Florida, de eerste staat die uitslagen bekendmaakte, bleek veel minder krap dan vooraf werd gedacht, met name doordat veel latino’s op Trump stemden.

Wel lijkt Wisconsin naar Biden te gaan. Ook is het in Georgia nog bijzonder spannend. Dat betekent dat de strijd nog onbeslist is.

De vraag is nu hoe Republikeinse medestanders en Trumps aanhang zullen reageren op zijn geclaimde overwinning. Opvallend is dat de invloedrijke conservatieve commentator Ben Shapiro zich van Trump afkeerde. ‘Nee, Trump heeft de verkiezingen nog niet gewonnen, en het is zeer onverantwoordelijk van hem dat hij zegt van wel.’

Nu is de vraag of andere Republikeinen de democratie of de macht laten prevaleren.