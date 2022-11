Trump doet ‘belangrijke aankondiging’: ‘Hij heeft een monster gecreëerd dat zich tegen hem is gaan keren’

‘Trump wil niet dat er over hem wordt gesproken, hij wil de partij voor een voldongen feit stellen: je bent met mij of tegen mij.’ Beeld REUTERS

Trump belooft vandaag ‘een belangrijke aankondiging’ te gaan doen. Zal hij zich officieel beschikbaar stellen voor het presidentschap in 2024, denk je?

‘Die kans is groot. Al maandenlang is hij aan het hinten op zijn kandidaatstelling. Vorige week zaterdag, in Pennsylvania, zei hij tijdens een toespraak dat hij het ging doen. Ik denk dat het altijd Trumps plan was om de tussentijdse verkiezingen af te wachten en vervolgens de beslissing over zijn kandidatuur bekend te maken.

‘Maar de uitslagen van de tussentijdse verkiezingen hebben veel stress veroorzaakt bij de Republikeinen. Veel van de kandidaten die Trump heeft gesteund, hebben het niet goed gedaan. Dat waren over het algemeen radicale kandidaten met veel bekendheid, maar weinig politieke ervaring. Je kunt stellen dat de uitslag laat zien dat veel kiezers klaar zijn met die manier van politiek bedrijven.’

Hoe is dat zo snel veranderd? Nog niet zo lang geleden was menigeen ervan overtuigd dat Trump in zijn eentje de Republikeinse Partij was.

‘Ik denk dat de Republikeinen dachten: wij hebben Trump nodig om verkiezingen te winnen. Nu blijkt dat ze ook verkiezingen kunnen verliezen door hem. Zijn kandidaten zijn te ver doorgeschoten in zijn gedachtegoed.

‘Trump heeft een monster gecreëerd dat zich tegen hem is gaan keren. Na de verkiezingsnederlaag in 2020 had hij kunnen denken: waarom hebben we verloren, wat kunnen we beter doen? Maar door die verkiezingsleugen te verspreiden en het web van onwaarheden groter en groter te maken, is er misschien een punt bereikt waarop mensen denken: onze democratie komt in gevaar.

Zou het niet slimmer zijn om de bekendmaking van zijn kandidaatstelling uit te stellen, bijvoorbeeld tot na de tweede verkiezingsronde in Georgia, volgende maand?

‘Hij zou wel zwak overkomen als hij zich laat beïnvloeden door de verkiezingsuitslag, nadat hij zo duidelijk gehint had op een kandidaatstelling. Hij wil niet dat er over hem wordt gesproken, hij wil de partij voor een voldongen feit stellen: je bent met mij of tegen mij. Daarnaast wil hij ook aan de andere namen die bij de Republikeinen worden genoemd laten zien dat ze nog niet van hem af zijn.’

Dan iets anders, over het onderzoek naar Trumps rol bij de bestorming van het Capitool. Waarom hoeft hij vandaag niet te getuigen, zoals de bedoeling was?

‘Trump is al vaker opgeroepen om te getuigen, de commissie heeft hem daartoe gedwongen. Maandag had hij eigenlijk bevraagd moeten worden, maar hij heeft een rechtszaak aangespannen om eronderuit te komen, of op zijn minst tijd te rekken. Dat heeft te maken met de uitslag van de tussentijdse verkiezingen. De Republikeinen hebben al aangekondigd: als wij de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben, gaan we een einde maken aan het onderzoek naar Trump. De kans is groot dat die meerderheid er komt. De commissie heeft dan tot het einde van het jaar om haar onderzoek af te maken. Hoe langer Trump tijd rekt, hoe groter de kans dat hij hiermee wegkomt. Politiek gezien dan, want dit onderzoek staat los van een eventueel strafrechtelijk onderzoek naar hem.’

Aan het begin van jouw correspondentschap, een jaar geleden, leken de VS beland in een spiraal van radicalisering. Is die ontwikkeling, gezien de uitslagen van de midterms, een halt toegeroepen?

‘We moeten nog even afwachten welke conclusies de Republikeinen zelf trekken over deze uitslag. Ook is belangrijk om te benoemen dat de Republikeinen waarschijnlijk een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden gaan krijgen, dus zo hard hebben ze niet verloren.

‘Maar uiteindelijk hebben veel Amerikanen inderdaad gestemd met het idee dat hun democratie in gevaar is. Ik moet zeggen: dat maakte ik niet op uit de gesprekken die ik de laatste weken in het land heb gevoerd. Veel mensen begonnen over de inflatie. Mogelijk zien ze de Republikeinen alleen niet als de partij die dat gaat oplossen.

‘Het is voor Biden geen makkelijke regeerperiode geweest. Nog steeds vindt een op de drie Amerikanen dat hij niet legitiem verkozen is tot president van de VS. Trump hijgde in zijn nek, hij moest zijn land uit de pandemie halen en er brak oorlog uit in Oekraïne waardoor de hoge inflatie nog hoger werd. Tegelijkertijd merk je dat Biden met zijn decennialange ervaring in Washington ook stabiliteit brengt, en dat Amerikanen daarnaar op zoek zijn. In die zin is de uitslag van de midterms voor veel mensen een geruststelling. Amerikanen zeggen: wij zijn helemaal niet zo radicaal als de trumpisten hopen.’