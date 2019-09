Trump denkt te weten waarom zijn gezicht oranje kleurt: het komt door de spaarlamp

Volgens Donald Trump lijken zijn haar en zijn huid oranje gekleurd vanwege de spaarlampen die tegenwoordig overal worden gebruikt. Beeld REUTERS

Al sinds Trump zichzelf kandidaat in 2015 stelde voor het presidentschap, wordt er gespeculeerd over de kleur van zijn huid, en de gloed rond zijn haar. Acteur Alec Baldwin, die furore maakte met zijn Trump-imitaties in de comedyshow Saturday Night Live, omschreef de teint als ‘variërend tussen een Mark Rothko-oranje en een Orange Crush-limonade’ (vergelijkbaar met de kleur van een blikje Fanta).

Ook voormalig FBI-directeur James B. Comey had het in zijn memoires over het ‘licht oranje gezicht’ van de president ‘met witte halve cirkels onder zijn ogen’ die verdacht veel leken op de randen van ‘een zonnebankbrilletje’. Maar officiële bronnen ontkennen met klem dat er een zonnebank in het Witte Huis staat.

Spaarlamp

Donderdagavond kwam Trump met een eigen verklaring. Hij stond in de stad Baltimore voor een publiek van Republikeinen, en begon plotseling over lampen. ‘De spaarlamp’, zei hij, ‘mensen vroegen: wat is er met de spaarlamp? Ik zei: hier is het verhaal. En ik keek ernaar. De spaarlamp, waartoe we gedwongen worden ze te gebruiken! Ten eerste, wat mij betreft, het meest belangrijk, het licht is niet goed. Ik zie er altijd oranje uit. En jullie ook! Het licht is het ergste.’

Beeld AFP

De Amerikaanse president klaagde dat de energiezuinige lampen veel duurder zijn dan de ouderwetse gloeilamp, en dat ze, als ze eenmaal stuk zijn, niet zomaar in de prullenbak kunnen worden gegooid. Omdat er elektronica in de spaarlamp zit, moeten ze in Nederland worden ingeleverd als klein chemisch afval.

‘Dus we gaan ze verkopen’, besloot hij, ‘maar we gaan ook gewone gloeilampen verkopen. Daar zijn mensen erg blij mee. Het is ongelofelijk.’

Eerder deze maand werden de voorschriften voor verschillende soorten gloeilampen opgeheven. De regering zei dat de ‘vernietigende regels’, die waren opgesteld in de laatste dagen van de Obama-regering en die in januari van kracht zouden worden, ervoor zouden zorgen dat de prijzen zouden stijgen tot onhoudbare niveaus. Volgens critici was dit de zoveelste aanval op pogingen om klimaatverandering en energieverbruik in de VS te bestrijden.