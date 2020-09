Trump-criticaster Nancy Pelosi overtreedt nu zelf coronaregels

De Democratische oppositieleider Nancy Pelosi eind augustus tijdens een persconferentie. Beeld AP

Op beelden die in handen zijn van Fox News is te zien dat Pelosi afgelopen maandag zonder mondmasker en met natte haren rondloopt in een kapsalon in San Francisco. Haar gedrag druist in tegen de heersende coronaregels in de stad.

In San Francisco mogen kapsalons geen klanten binnen ontvangen. Ook duizenden andere soorten bedrijven zijn op last van de overheid al maandenlang gesloten. Vanaf dinsdag was het wel toegestaan om klanten in de buitenlucht te ontvangen.

De eigenaar van de kapsalon, Erica Kious, verklaart tegen Fox News dat ze de komst van Pelosi maandagmiddag ervoer als ‘een klap in het gezicht’: ‘Dat zij denkt dat ze zomaar naar binnen kan om haar dingen te doen, terwijl niemand anders naar binnen mag en ik niet mag werken.’

Voorbeeldfunctie

De kapper vindt dat Pelosi een voorbeeldfunctie heeft en noemt haar gedrag verontrustend. ‘Ik vertel dit verhaal vanwege alles wat ik en mijn collega-ondernemers hebben moeten doorstaan. Ik ben een alleenstaande moeder, ik heb twee kleine kinderen en ik heb geen inkomen.’ Volgens haar is de buurt veranderd in een derdewereldland, waar ongeveer de helft van de winkels leeg of gesloten is.

Kious was maandag niet zelf in de salon aanwezig, maar verhuurde een stoel aan de stylist van Pelosi. Ze was verbaasd toen ze hoorde voor wie het was. De stylist droeg wel een masker, zo is te zien op de beelden van de bewakingscamera.

Volgens Pelosi’s woordvoerder had de oppositieleider niet in de gaten dat ze de coronaregels in de stad brak. ‘De salon heeft aangeboden dat Pelosi maandag kon komen en dat het volgens de lokale regels was toegestaan dat één klant aanwezig was in de salon’, aldus de woordvoerder. ‘Pelosi heeft de regels gevolgd zoals die aan haar zijn uitgelegd door dit bedrijf.’

Hypocriet

Pelosi is tot nu bijna altijd in het openbaar gefotografeerd met een mondmasker, omdat wetenschappers dat adviseren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ze dringt publiekelijk vaak aan op het dragen van maskers als het lastig is om fysiek afstand te houden tot een ander.

Maar op de beelden lijkt het alsof ze het masker om haar nek draagt. Diezelfde avond verscheen ze op televisie bij de zender MSNBC, waar ze tijdens een interview zei dat Trump ‘de wetenschap vorige week een klap in het gezicht had verkocht’ toen hij tientallen mensen zonder masker had toegestaan om dicht bij elkaar in het Witte Huis te komen luisteren naar zijn nominatietoespraak.

Republikeinen noemen Pelosi hypocriet. Ze zou aandringen op de sluiting van duizenden bedrijven, maar wel zelf naar de kapper gaan als ze dat nodig vindt.

From the start, President Trump has denied the facts about how to best fight the coronavirus. Now, he wants Americans to put loyalty to him ahead of the health of their children, parents, and siblings. #DeadlineWH pic.twitter.com/Ifc0blPrNf — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 2 september 2020

Ook in de fout

Ook elders in de wereld gaan politici privé in de fout, terwijl ze er tijdens hun werk op hameren dat burgers en ondernemers strikte coronaregels volgen.

In Nederland ligt minister Ferd Grapperhaus van Justitie al enkele dagen onder vuur nadat foto's van zijn bruiloft naar buiten zijn gekomen. Daarop is te zien hoe de minister dichtbij bruiloftsgasten staat zonder anderhalve meter afstand te houden. Woensdagmiddag debatteert de Tweede Kamer over de aanpak van de coronacrisis. De geloofwaardigheid van Grapperhaus komt daar zeker ter sprake.

In Ierland stapten vorige week nog een minister en een eurocommissaris op nadat bleek dat het tweetal aanwezig was geweest bij een groot diner met circa tachtig mensen die zich niet hielden aan de net verscherpte Ierse coronamaatregelen.