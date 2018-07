Trump claimt zege bij einde Navo-top en gaat onverwacht vol in de aanval, maar leiders lidstaten ontkennen concessies te hebben gedaan

President Trump vanochtend na afloop van de Navo-bijeenkomst. Foto AP

Trump zorgde op de slotdag van de Navo-top voor een ongekende crisissfeer door onverwacht terug te komen op de kwestie van de lastenverdeling in het bondgenootschap. De andere leiders dachten dat dit punt woensdag te hebben afgesloten. Maar tijdens een beraad met de niet-Navo-landen Georgië en Oekraïne opende Trump opnieuw vol de aanval. Navo-chef Jens Stoltenberg zag zich gedwongen de leiders van de twee gastlanden en de Europese Unie te verzoeken de zaal te verlaten.

Trump had naar zijn zeggen de andere leiders laten weten dat hij ‘uiterst ongelukkig’ was. ‘Het ging er even hard aan toe.’ Maar eind goed, al goed, zei hij. ‘Iedereen stemde ermee in meer en sneller te betalen. Ik heb de toezegging gekregen van de bondgenoten zij de 2 procent voor 2024 zullen bereiken.’

Hij verwees daarmee naar een belofte uit 2014 van de Navo-landen dat zij in 2024 hun defensie-uitgaven tot 2 procent van het nationaal inkomen zullen hebben verhoogd. Volgens Trump hebben ze hem nu toegezegd dat percentage eerder te halen. ‘De cijfers zijn als een raket omhoog geschoten, en zij zullen verder omhoog gaan.’ Uiteindelijk moeten zij naar 4 procent, aldus Trump.

De Franse president Emmanuel Macron sprak tegen dat de Navo-landen nieuwe toezeggingen hadden gedaan. Hij verwees naar het woensdag gepubliceerde communiqué en zei: ‘Het bevestigt het doel van 2 procent in 2024. Dat is alles.’ Premier Rutte zei dat de oude belofte van 2014 blijft staan ondanks de ‘robuuste’ ongeplande sessie.

De Franse president Macron noemde de discussie tussen de regeringsleiders donderdag 'respectvol'. Foto REUTERS

Zeer intense top

Zo eindigde de Navo-top zoals hij woensdag begonnen was: met veel emoties, verdeeldheid, verwarring en chaos. ‘Het was een zeer intense top’, zei de Duitse kanselier Angela Merkel. Duitsland was het grootse mikpunt van Trumps aanvallen. Hij meent dat dit rijke land en wereldkampioen export veel te weinig aan defensie uitgeeft en de Verenigde Staten laat opdraaien voor zijn defensie.

De president zou tijdens de crisiszitting donderdagochtend. Naar verluidt had Trump tijdens het onverwachte crisisoverleg veel leiders geschokt door in weerwil van het diplomatieke protocol Merkel aan te spreken bij haar voornaam: ‘Angela, je moet hier iets aan doen.’

Trump klopte zich bij zijn vertrek uit Brussel op de borst: ‘ We hebben een zeer machtige, zeer sterke Navo, veel sterker dan het twee dagen geleden was.’ Hij haalde Stoltenberg aan: ‘Secretaris Stoltenberg geeft ons, geeft mij, alle krediet daarvoor. Omdat ik zei dat (de bestaande lastenverdeling) oneerlijk was.’