Trump claimt ‘gamechanging overwinning’ in Michigan – te snel en onterecht

Trumps advocaten zijn een reeks rechtszaken gestart in verschillende staten, die tot nu toe geen resultaat opleverden. De staten moeten uiterlijk begin december de officiële verkiezingsresultaten doorgeven, waarna deze zullen worden bekrachtigd. In de aanloop naar dat moment was er dinsdagavond in Detroit nog een incident dat Democraten in Amerika de stuipen op het lijf joeg.

In Michigan dreigde een plaatselijke kiescommissie de stemmen van Wayne County niet te certificeren. De twee Republikeinen in de commissie van vier zagen onregelmatigheden in de aantallen formulieren en verklaarden de stemmen aanvankelijk ongeldig. Dat zou betekenen dat onder andere de stemmen uit de stad Detroit, waar de grotendeels zwarte bevolking in overweldigende meerderheid op Biden stemde, geschrapt zouden worden.

Het leek erop dat een staatscommissie zich erover moest buigen, waarin de verhouding tussen Democraten en Republikeinen ook 2-2 is. Het ging om 587.074 stemmen voor Joe Biden en 264.149 voor Donald Trump. Wanneer die zouden zijn geschrapt, zou Bidens voorsprong van 140.000 stemmen in Michigan zijn verdwenen.

Na een schorsing van de vergadering, herpakten de Republikeinen zich en keurden de stemmen alsnog goed.

Er waren toen al boze verklaringen uitgegaan van onder meer de gouverneur van Michigan, Gretchen Whitmer (‘Dit is een schaamteloze poging de wil van de kiezers te ondermijnen’) en juichende verklaringen van onder meer Trump (‘Wow! Michigan heeft zojuist geweigerd het verkiezingsresultaat te certificeren! Moed is een prachtig iets. Amerika is trots!’). Maar Trump had dus te vroeg gejuigd en Whitmer te vroeg getreurd.