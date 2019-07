Trump boos op Zweden omdat het – ondanks Trumps belletje – rapper A$AP Rocky niet vrijlaat

A$AP Rocky treedt op tijdens de American Music Awards Beeld REUTERS

Trump – getipt door Kanye West – belde over de zaak met de Zweedse premier Stefan Lofven en vroeg hem Rocky te laten gaan. Nu dat niet gebeurt, is Trump ‘zwaar teleurgesteld in de Zweedse premier’, schrijft hij op Twitter. ‘Wij doen zo veel voor Zweden, maar dat lijkt maar van één kant te komen.’

In het telefoongesprek bood Trump aan persoonlijk in te staan voor de borgsom van de rapper, maar dat is een systeem dat Zweden helemaal niet kent. Een woordvoerder van de Zweedse premier zei na het telefoongesprek dat het ‘een vriendelijk en respectvolle conversatie’ was, maar dat Lofven de president duidelijk had gemaakt dat ‘het Zweedse juridische systeem, de aanklagers en de rechtbanken’ volledig onafhankelijk opereren.

Very disappointed in Prime Minister Stefan Löfven for being unable to act. Sweden has let our African American Community down in the United States. I watched the tapes of A$AP Rocky, and he was being followed and harassed by troublemakers. Treat Americans fairly! #FreeRocky Donald J. Trump

Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn’t seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem! #FreeRocky Donald J. Trump

Eind juni ging het mis in Stockholm, waar A$AP Rocky was voor een optreden. Op een video, die hij zelf op Instagram zette, is te zien hoe hij met zijn entourage op straat wordt lastiggevallen door twee jongemannen. Op een ander filmpje, gemaakt door omstanders, is echter ook te zien hoe de rapper een van de twee mannen tegen de grond slingert en hem een trap en een stoot na geeft. A$AP Rocky zegt te hebben gehandeld uit zelfverdediging.

Een lezing die Trump deelt, schrijft hij in zijn tweets. ‘Ik heb de beelden gezien en hij werd gevolgd en lastiggevallen.’

Het Zweedse openbaar ministerie vindt echter dat er sprake is van een misdrijf en baseert zich onder meer op verklaringen van ooggetuigen. Dinsdag begint het proces tegen Rocky en twee van zijn kompanen. Ze kunnen voor twee jaar de cel in gaan.

A$AP Rocky is een grote naam, de bedoeling is dat hij volgende maand hoofdact is op Lowlands. De platen van de 30-jarige rapper – echte naam Rakim Meyers – gaan met miljoenen over de toonbank. Zijn hit Praise the Lord is op YouTube al 186 miljoen keer bekeken.