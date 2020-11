Trump boekt tot nu weinig succes met rechtszaken tegen verkiezing Biden tot president

Donald Trump arriveert een dag voor de verkiezingen bij een Make America Great Again-rally in Michigan. Beeld AFP

Van de inmiddels circa vijftien rechtszaken die Trump heeft aangespannen, zijn er zeker al acht in zijn nadeel beslist. De kans is heel klein dat de nog lopende rechtszaken de verkiezingsuitslag zullen veranderen.

In de meest kansrijke zaak vragen Republikeinen aan het Hooggerechtshof om een eerder besluit ongedaan te maken dat poststemmen in Pennsylvania tot drie dagen na de verkiezingen meegeteld mogen worden, zolang ze maar een poststempel van 3 november hebben (verkiezingsdag). Maar de uitkomst van die zaak zal Bidens winst in Pennsylvania niet beïnvloeden, omdat er slechts 10 duizend stembiljetten zijn ontvangen in de driedaagse periode die nu ter discussie staat. Biden staat in Pennsylvania momenteel meer dan 50 duizend stemmen voor op Trump.

Trump boekte afgelopen week ook één klein succesje in de rechtszaal: in de stad Philadelphia mogen waarnemers van de Trump-campagne voortaan iets dichterbij de personen staan die de stemmen tellen. Maar dit zal niet zorgen voor de grote ommekeer in de verkiezingsuitslag waarop Trump hoopt. Ook de overige rechtszaken zijn wat dat betreft niet hoopvol voor hem.

Geen bewijs voor fraude

Opmerkelijk is dat in geen van de aangespannen rechtszaken bewijs is ingebracht voor de substantiële fraude die volgens Trump is gepleegd. Hoewel de president publiekelijk voortdurend meldt dat dit de meest frauduleuze presidentsverkiezingen ooit zijn geweest en dat de Democraten de winst van hem proberen te ‘stelen’, reflecteren zijn rechtszaken die retoriek niet.

Aanhangers van president Trump demonstreren voor het Hooggerechtshof in Washington. Beeld REUTERS

In de praktijk gaan de zaken van Trump vooral om verkiezingswaarnemers die te weinig toegang zouden hebben gehad tot stembureaus. Daardoor zouden sommige stemmen niet mee mogen tellen. Maar de aantallen van de betwiste stemmen zijn zo klein dat ze de verkiezingsuitslag niet zullen beïnvloeden.

De prominente Republikeinse strateeg Karl Rove gaf woensdag toe dat het ‘onwaarschijnlijk’ is dat de rechtszaken van de president ervoor zorgen dat ‘de verkiezingsuitslag in ook maar één enkele staat zal wijzigen.’ Een dag later gooiden Trumps advocaten in Pennsylania de handdoek in de ring en verwezen hem door naar een nieuw verdedigingsteam. Iets later donderdagavond kwam er nog een tegenslag voor Trump. Topambtenaren van het ministerie van binnenlandse veiligheid, die toezien op het ordentelijk verloop van verkiezingen, verklaarden dat dit ‘de veiligste verkiezingen ooit in de Amerikaanse geschiedenis zijn geweest’.

Het doel van Trumps rechtszaken lijkt dan ook niet om grootschalige fraude juridisch aan te tonen, maar om twijfel te zaaien over het eerlijke verloop van het verkiezingsproces. Als die twijfel er eenmaal is, komt de legitimiteit van Biden als president – via een omweg – alsnog ter discussie te staan.