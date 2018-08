Trump boekt een succesje - herstel handelsrelatie met Mexico

Donald Trump lijkt een akkoord met Mexico te hebben bereikt over een aanpassing van de Nafta – de Noord-Amerikaanse vrijhandelszone. ‘ Big Deal looking good with Mexico ’ – ‘Het ziet er goed uit voor een groot akkoord met Mexico’, twitterde de Amerikaanse president maandagmiddag.

Donald Trump op 26 juli in Granite City, Illinois. Foto REUTERS

Eerder dreigde Trump de handelszone met meer dan 1 biljoen dollar aan onderlinge handel nog op te willen blazen. Hij noemde Nafta veelvuldig ‘de allerslechtste handelsafspraak ooit’. De zone zou hebben geleid tot het verlies van honderdduizenden banen in de VS, omdat Canada en Mexico veel gemakkelijker goederen en diensten naar de VS konden exporteren dan omgekeerd. Het verdrag moest worden aangepast of hij zou de stekker eruit trekken

Nu er een akkoord is met Mexico moeten de gesprekken worden voortgezet met de derde Nafta-partner Canada. Mexico en Canada houden vol dat het niet om twee aparte bilaterale overeenkomsten mag gaan, maar dat de aanpassingen binnen Nafta moeten worden geregeld.

De afgelopen weken moest vooral een oplossing komen voor het meest heikele dossier: auto’s. De VS willen dat meer van de autoproductie in eigen land wordt gedaan. In de nieuwe afspraak zou 75 in plaats van 62,5 procent van de onderdelen van auto’s, die zonder tarief binnen Nafta kunnen worden verhandeld, in Noord-Amerika moeten worden gefabriceerd. Ook moet een deel van de auto’s worden geproduceerd door werknemers die minimaal 16 dollar per uur verdienen.

De onderhandelingen vonden de afgelopen dagen plaats in Washington tussen een Amerikaanse delegatie, met speciale handelsgezant Robert Lighthizer en Trumps schoonzoon Jared Kusher, en die van Mexico, met de minister van Economische Zaken Ildefonso Guajardo. Trump prees de Mexicaanse overgangsregering, omdat zowel de oude van president Enrique Pena Nieto als de nieuw gekozen maar nog niet geïnstalleerde regering van toekomstig president Lopez Obrado achter de deal staat. Insiders zeggen dat er zeker nog een week van onderhandelingen nodig is om ook met Canada tot een akkoord te komen. Maar de Canadezen zeggen geen haast te zullen maken. De relatie tussen Trump en de Canadese premier Justin Trudeau is op dit moment slecht.

Trump kan een succesje wel gebruiken. De VS zijn in een complete handelsoorlog verzeild geraakt met China waarin importheffingen en tegenheffingen elkaar blijven volgen. Ook met Europa is er nog een groot handelsconflict. Met het oog op tussentijdse verkiezingen in het najaar komt dit Trump slecht uit.