Trump boekt belangrijke overwinning: strengere asieleis mag worden ingevoerd

President Trump heeft een belangrijke overwinning geboekt in zijn strijd om de asielstroom flink in te perken. De hoogste rechters hebben zijn besluit gehandhaafd: vluchtelingen die bij de Mexicaans-Amerikaanse grens aankloppen, moeten asiel aanvragen in het eerste land dat ze binnenkwamen. De maatregel treft vooral migranten uit Midden-Amerika.

De beslissing van het Hooggerechtshof was woensdag amper bekend of de president kraaide victorie. ‘Een grote overwinning’, twitterde Trump. Hij hoopt nu greep te krijgen op de ‘crisis’ aan de zuidelijke grens, veroorzaakt door de duizenden migranten die zich daar melden om asiel aan te vragen.

Tegelijk onderstreept de uitspraak nog eens het belang, voor Trump en de Republikeinen, van behoud van de conservatieve meerderheid in Amerika’s hoogste rechtsorgaan. Met de in juli afgekondigde maatregel wil de regering een einde maken aan de jarenlange praktijk dat Midden-Amerikaanse vluchtelingen duizenden kilometers afleggen om de Amerikaanse grens te bereiken.

Het is Trump al sinds de verkiezingscampagne van 2016 een doorn in het oog dat de migranten weigeren asiel aan te vragen in de landen waar ze door heen trekken, zoals Guatemala en Mexico. De Mexicaanse regering heeft altijd gezegd dat ze een verzoek mogen indienen als ze het land binnenkomen. Veel migranten zeggen het bendegeweld in hun land, met name van de beruchte groep MS-13, zat te zijn.

Van de 811 duizend personen die in de afgelopen elf maanden bij de Amerikaanse grens met Mexico zijn aangehouden, waren bijna 600 duizend afkomstig uit Honduras, El Salvador en Guatemala. De grootste groep vormen de Salvadoranen, die een afstand van ruim vierduizend kilometer vaak lopend afleggen om asiel aan te vragen bij de grensovergangen in Californië, Arizona en Texas of om illegaal de grens over te steken.

BIG United States Supreme Court WIN for the Border on Asylum! https://t.co/9Ka00qK1Ob Donald J. Trump

‘Asielverbod’

Direct nadat het asielbesluit deze zomer bekend werd, stak een lagere rechter er tot twee keer toe een stokje voor. In hoger beroep bepaalde een hogere rechter dat Trumps besluit niet gold voor de staten Californië en Arizona. Het Hooggerechtshof heeft nu bepaald dat, zolang het besluit nog wordt aangevochten bij de rechter, de regering gewoon kan doorgaan met de uitvoering.

De kans is groot dat de strengere toelatingseis tot ver in 2020 van kracht zal zijn, als tegelijkertijd de presidentscampagne flink op stoom is gekomen. Verwacht wordt dat Trump deze overwinning flink zal gebruiken in de presidentsstrijd om zijn aanhangers te laten zien dat hij resultaat boekte bij de aanpak van de asielstroom. Twee liberale rechters van het hof die tegen stemden, verwoordden de kritiek van asieladvocaten en mensenrechtengroepen op Trumps maatregel.

‘Opnieuw heeft de regering een maatregel genomen die erop gericht is om een einde te maken aan beleid dat al lang van kracht is, gericht op vluchtelingen die bescherming zoeken voor vervolging’, aldus rechter Sonia Sotomayor. De burgerrechtengroep ACLU noemt Trumps besluit een ‘asielverbod’. ‘De levens van duizenden families staan nu op het spel’, twitterde de organisatie. ‘We zijn ervan overtuigd dat wij uiteindelijk zullen overwinnen.’

Een deel van de muur aan de Amerikaans-Mexicaanse grens, op zo'n honderd kilometer van de grensstad Ciudad Juarez. Trump hoopt dat eind volgend jaar, als de kiezers naar de stembus gaan, zo'n achthonderd kilometer van de muur af is. Beeld AFP

Mazen in de wet

Migranten die nu aankloppen bij de grens, zullen geen asiel meer kunnen aanvragen in de VS als blijkt dat ze bijvoorbeeld in Mexico of Guatemala geen verzoek hebben ingediend. Ze kunnen dan worden teruggevlogen door de Amerikaanse autoriteiten. De maatregel geldt niet voor de tienduizenden migranten die voor half juli naar Mexico zijn teruggestuurd om daar een besluit over hun asielverzoek af te wachten. ‘Dit zal ons helpen om de crisis aan de grens aan te pakken, mazen in de wet te dichten en om onzinnige asielverzoeken te ontmoedigen’ aldus het Witte Huis.

Het is de tweede keer in korte tijd dat het Hooggerechtshof Trump te hulp komt bij zijn strengere immigratiebeleid. In juli keurden de rechters het goed dat geld van de Pentagon-begroting mag worden gebruikt voor de bouw van de muur aan de grens.

Tegen november volgend jaar, als zijn herverkiezing op het spel staat, moet zo’n achthonderd kilometer muur zijn opgeleverd langs de 3.200 kilometer lange grens. Een jaar geleden gaf het hof ook zijn fiat aan Trumps besluit om bezoeken van burgers uit een groep islamitische landen te beperken. Tegenstanders noemden deze maatregel een ‘moslimban’.