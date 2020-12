Trump blijft miljoenen donaties binnenharken: waar gaat dat geld heen?

President Donald Trump and First lady Melania Trump hebben er beiden financieel baat bij om het verhaal over verkiezingsfraude levend te houden. Beeld Brunopress

‘Dit is misschien wel de belangrijkste e-mail die ik je ooit heb gestuurd', schrijft president Donald Trump op 21 december aan zijn donateurs en alle anderen geïnteresseerden die zich ooit hebben aangemeld voor de e-maillijst van zijn campagneteam. Vervolgens vraagt Trump om geld, om eerlijke verkiezingen mogelijk te maken.

Donald Trump heeft de presidentsverkiezingen van 3 november allang verloren. Toch stuurt hij elke dag gemiddeld vijf van dit soort bedelmailtjes aan zijn achterban. Als je de sms'jes meerekent komt het aantal soms wel op dertig. Het is gebruikelijk dat Amerikaanse politici geld vragen voorafgaand aan de verkiezingen, zodat er campagne gevoerd kan worden met advertenties en bijeenkomsten. Maar bij Trump is het aantal donatieverzoeken sinds zijn verlies alleen maar gegroeid. En dat is zeer ongewoon.

In november haalde Trump ruim 170 miljoen dollar op aan donaties. Dat is meer dan hij ooit ophaalde. Zijn oude maandrecord stamt uit september – vlak voor de verkiezingen – toen kreeg Trump 81 miljoen dollar. Inmiddels heeft Trump in totaal al bijna 210 miljoen opgehaald sinds hij de verkiezingen verloor.

Verdedigingsteam

Met dat geld beweert Trump een ‘verdedigingsteam’ te financieren, om te bewijzen dat de afgelopen verkiezingen van hem zijn ‘gestolen’ en dat hij eigenlijk de rechtmatige winnaar is. Dat terwijl zowel rechtbanken als het Amerikaanse ministerie van Justitie nadrukkelijk hebben geoordeeld dat er geen bewijzen zijn voor massale verkiezingsfraude.

‘Ik wil je een update geven over onze voortdurende inspanningen om de enorme stemonregelmatigheden aan het licht te brengen die plaatsvonden tijdens de belachelijk lange verkiezingen van 3 november’, aldus Trump in een email op 21 december. ‘Als president heb ik geen hogere plicht dan de grondwet van de Verenigde Staten te verdedigen. Daarom ben ik vastbesloten ons verkiezingssysteem – dat wordt aangevallen – te beschermen, maar ik kan het niet alleen. Ik heb je hulp nodig. Draag alsjeblieft NU $5 bij aan de STRIJD voor de integriteit van onze verkiezingen’,

Soortgelijke berichten druppelen ook rond de feestdagen binnen. De boodschap is telkens min of meer hetzelfde: Trump vertelt zijn aanhangers dat er grootschalige verkiezingsfraude is gepleegd. De donateurs zijn nodig om die fraude aan het licht te brengen.

Privé-uitgaven

Maar het verdedigingsfonds waarvoor Trump zegt te werven, bestaat helemaal niet. Media in de VS plozen uit wat er echt met de miljoenen gebeurt die Trump nu binnenharkt: 75 procent blijkt te gaan naar een in november opgericht politiek actiecomité (PAC) van Trump. Daarmee kan hij toekomstige politieke activiteiten financieren, staat in de kleine lettertjes te lezen. Die nieuwe beweging heet Save America. Slechts 25 procent gaat naar een Republikeins comité dat onder meer resterende campagneschulden afbetaalt en ook rechtszaken financiert.

De gemiddelde donateur die denkt dat hij geld geeft voor een verdedigingsfonds voor de verkiezingen van 2020, realiseert zich niet dat het overgrote deel van zijn gift gaat naar een nieuwe toekomstige politieke beweging van Trump.

Er zijn weinig regels waaraan Trump zich hoeft te houden bij het besteden van het geld dat nu binnenkomt. Volgens de wet mag hij het geld niet direct uitgeven aan zijn eigen herverkiezing in 2024, maar bijvoorbeeld wel aan advertenties om andere Republikeinse kandidaten zwart te maken, of om iemand te steunen (zoals een van zijn kinderen). Trump blijft zo een grote machtsfactor binnen de Republikeinse partij.

Ook privé heeft Trump veel te winnen. Zo mag hij het geld ook gebruiken om privéuitgaven te betalen, of om salaris aan zichzelf of zijn familieleden uit te keren. Trump kan dat geld goed gebruiken. Hij heeft met zijn bedrijven zeker 1,1 miljard dollar schuld. De komende vier jaar moet hij daarvan 420 miljoen aflossen. Schuldeisers hijgen in zijn nek.

Lucratieve business

Een belangrijke motivatie voor Trump om het verhaal over verkiezingsfraude levend te houden, is dus dat het hem bakken met geld oplevert die hij voor een groot deel kan besteden aan zaken die hem uitkomen.

Hoewel steeds meer partijgenoten het zinkende schip verlaten – de Republikeinse leider van de Senaat Mitch McConnell feliciteerde Joe Biden onlangs bijvoorbeeld met zijn overwinning – is er ook een groep dubieuze figuren om Trump heen die hem steunen in zijn leugens over verkiezingsfraude. Reden? Ook voor hen is het potentieel lucratief. De donaties die nu binnenstromen kunnen gebruikt worden om hen als stafleden te betalen of te steunen.

Hardcore Trump-aanhangers maken zich vooralsnog geen zorgen over de besteding van hun donaties. Natuurlijk hopen zij dat het geld gebruikt wordt om Trumps verlies in 2020 aan te vechten. Maar als dat niet lukt, vinden ze het prima als het geld wordt gebruikt om Trumps kansen op herverkiezing in 2024 te vergroten.

Het zal moeten blijken of Trump het geld echt zal uitgeven aan een nieuwe politieke beweging of dat zelfverrijking voor hem aantrekkelijker is. Wat dat betreft voorspellen de lessen uit het verleden niet veel goeds. Als president ging Trump zeer losjes om met de scheidslijn tussen werk- en privéuitgaven. Zo betaalde hij miljoenen belastingdollars aan zijn eigen hotels als hijzelf of wereldleiders daar overnachtten. In Trumps optiek zijn werk en privé nauwelijks te scheiden.