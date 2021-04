Trump bijna driehonderd plaatsen omlaag op miljardairs-lijst van Forbes

Ex-president Trump staat nu op plaats 1299 van de lijst miljardairs van het zakenblad Forbes. Beeld Reuters

Vergeleken met vorig jaar is Trump volgens Forbes iets rijker geworden, maar hij werd ingehaald door een heel peloton miljardairs die wisten te profiteren van de coronapandemie. Trumps imperium, waaronder veel hotels, had juist veel last van de restricties om de pandemie te bedwingen.

Als Donald Trump slim was geweest, had hij beter zijn vastgoedportefeuille kunnen verkopen toen hij in 2017 zijn intrek nam in het Witte Huis, concludeert het Amerikaanse zakenblad. Volgens Forbes is zijn fortuin in de vier jaar die hij president was met 1,1 miljard dollar (920 miljoen euro) afgenomen. Dat is een derde minder dan hij eerst waard was. Om belangenverstrengeling te voorkomen droeg Trump de leiding van zijn vastgoedimperium in 2017 over aan zijn zoons Donald jr. en Eric.

Het blad rekende voor dat Trump 1,3 miljard euro rijker zou zijn geweest als hij in 2017 zijn vastgoedimperium van de hand had gedaan en de opbrengst daarvan in een beleggingsfonds had gestoken dat de S&P 500 volgt. Dan had hij kunnen profiteren van de stijging van de beurs die de Amerikanen volgens hem aan zijn presidentschap te danken hadden.

Nummer één op de Forbes-lijst is net als de drie voorgaande jaren Jeff Bezos, de topman van Amazon, ditmaal met een geschat vermogen van bijna 150 miljard euro. Op plaats twee komt Tesla-baas Elon Musk met 127 miljard euro.

Samen zijn de 2.755 miljardairs die de wereld volgens Forbes nu telt (660 meer dan vorig jaar) bijna 11 biljoen (elfduizend miljard) euro waard, ongeveer 4.000 miljard meer dan in 2020.