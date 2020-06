Trump bevestigt terugtrekken Amerikaanse troepen uit Duitsland

Beeld AFP

‘Ze zijn de Navo miljarden verschuldigd en ze moeten betalen’, aldus Trump. ‘Tot ze betalen, halen we een aantal militairen weg.’ Amerikaanse media berichten dat ongeveer 34.500 Amerikaanse militairen zijn gelegerd in Duitsland, al kan dat aantal tijdens oefeningen ook hoger uitvallen. Er zouden nu ongeveer 9500 manschappen worden teruggetrokken.

‘Waarom betaalt Duitsland miljarden dollars aan Rusland voor energie?’, ging Trump verder. ‘En dan moeten wij Duitsland tegen Rusland beschermen? Hoe denk je dat dat werkt? Dat werkt niet.’

Trump doelde onder meer op Nord Stream 2, de pijplijn via de Oostzee die gas van Rusland naar Duitsland moet brengen, buiten Oekraïne en Polen om. De VS willen Nord Stream 2 tegenhouden en kondigden eind vorig jaar zelfs sancties af.

Trump morde ook dat de Duitsers zijn land ‘erg slecht’ behandelen op handelsgebied. Hij is niet tevreden over hoe de onderhandelingen met de EU over een handelsakkoord verlopen.

2-procent-norm

De 2 procent-norm van de Navo bepaalt dat alle bondgenoten tegen 2024 2 procent van hun bbp uitgeven aan defensie. Duitsland verhoogde zijn uitgaven de voorbije jaren aanzienlijk, maar in 2019 bedroegen ze nog altijd maar 1,38 procent van het bbp. Vooral Trump heeft daarop voortdurend kritiek en zei maandag dat zelfs 2 procent eigenlijk nog te weinig is.

De Duitse ambassadeur in de VS zegt dat zijn land is geïnformeerd over het beoogde terugtrekken van de Amerikaanse militairen.

Amerikanen trekken zich terug, Europa kijkt (voorlopig) lijdzaam toe Nu de Amerikaanse president Trump troepen weghaalt uit Duitsland wordt de vraag opgeworpen wat Europa en de Navo nog voorstellen, mocht Amerika zijn aandeel echt verminderen. Als we zo zuinig blijven als we zijn zal dat niet veel zijn, vrezen experts. ‘Volstrekte peanuts.’