Trump betwijfelt of bericht over slechte gezondheid Kim Jong-un klopt

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un (links) en de Amerikaanse president Donald Trump tijdens hun derde ontmoeting, op 30 juni 2019 aan de grens tussen Noord- en Zuid-Korea bij Panmunjom. Beeld AFP

‘Ik denk dat het bericht onjuist was’, zei Trump over de berichtgeving eerder deze week. De Amerikaanse president wilde niet zeggen of hij contact heeft gehad met de autoriteiten in Noord-Korea. Dinsdag had Trump nog laten weten dat hij dat mogelijk zou doen.

De twee leiders hebben de laatste jaren regelmatig contact. Ook hebben ze elkaar in 2018 en 2019 ontmoet. ‘We hebben een goede relatie met Noord-Korea, ik heb een goede relatie met Kim Jong-un en ik hoop dat hij oké is’, aldus Trump.

De president haalde uit naar nieuwszender CNN, dat ook publiceerde over de toestand van Kim. ‘Ik denk dat het een nep-verslag was van CNN. Ik heb gehoord dat ze oude documenten gebruikten.’

Zuid-Koreaanse media meldden dinsdag dat Kim worstelt met zijn gezondheid na een medische behandeling voor hart- en vaatziekten vorige week. Maar het kantoor van de president van Zuid-Korea meldde daarna dat er geen aanwijzingen zijn dat Kim ernstig ziek is.

Woensdag was er voor het eerst weer een teken van leven van de Noord-Koreaanse leider. Staatspersbureau KNCA meldde dat Kim de Syrische president Assad heeft bedankt voor diens felicitaties in verband met een nationale feestdag. De staatsmedia hadden tot dan toe gezwegen na hevige speculaties over de verslechterde gezondheidstoestand van Kim.