Trump betreedt als eerste Amerikaanse president Noord-Koreaanse bodem: ‘Gesprekken over kernwapens hervat’

Een stralende Kim wachtte Trump op bij de demarcatielijn, op deze plek een lage betonnen drempel, en samen liepen zij een stukje over Noord-Koreaans grondgebied. ‘Het is goed je weer te zien’, zei Kim tegen de Amerikaanse president. ‘Ik had nooit verwacht je hier tegen te komen.’

‘Een groot moment, groot moment’, zei Trump.

Tijdens een gezamenlijke persconferentie zei Trump dat het ‘een grote eer’ was om over de lijn te stappen. ‘Een zeer moedige en vastbesloten daad’, reageerde Kim via een vertaler. Trump prees de banden met Kim en nodigde hem uit voor het Witte Huis. ‘We vinden elkaar aardig, begrijpen elkaar en dat kan tot mooie dingen leiden’, reageerde de Amerikaanse president.

Tijdens zijn ontmoeting met Kim betrad Trump Noord-Koreaanse bodem, als eerste Amerikaanse president ooit. Beeld AFP

Trump en Kim gaven elkaar de hand en praatten vervolgens met verslaggevers voordat ze een gebouw aan de Zuid-Koreaanse kant van de grens binnengingen.

Kort

De opzet was dat de twee elkaar even kort zouden ontmoeten, maar uiteindelijk brachten Kim en Trump iets meer dan een uur met elkaar door. Daarna zei Trump dat de twee overeen waren gekomen om onderhandelaars aan te wijzen en de komende weken weer nieuwe gesprekken te beginnen.

Zaterdag liet Trump onverwachts via Twitter weten dat hij Kim wel wilde ontmoeten, omdat hij toch in de buurt was; nadat Trump de G20 in Japan had bijgewoond, vloog hij zaterdag naar Zuid-Korea. ‘Als voorzitter Kim van Noord-Korea dit ziet, zou ik hem willen ontmoeten aan de grens/DMZ om zijn hand te schudden en gedag te zeggen (?)! ’, twitterde hij.

Kim ging op de uitnodiging in, en Trump liet een paar uur van tevoren weten dat hij erg naar de ontmoeting uitkeek. ‘We willen dit allebei. Het zal wel erg kort zijn. Alleen even de handen schudden, maar dat is oké. Een handdruk betekent veel.’

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! Donald J. Trump

Trump gokte erop dat de vastgelopen onderhandelingen tussen de twee landen weer zouden kunnen worden opgepakt, door te laten laten zien hoe bijzonder de ‘speciale relatie’ tussen hem en Kim is. Sinds hun eerste ontmoeting in Singapore vorig jaar gaat de Amerikaanse president prat op die goede band. Hij lijkt een rotsvast vertrouwen te hebben in zijn persoonlijke manier van diplomatie bedrijven, en hoopt tijdens zijn presidentschap een doorbraak te bereiken in het conflict rondom het nucleaire programma van Noord-Korea.

Twee ontmoetingen

Trump en Kim hadden elkaar twee keer eerder ontmoet om te praten over het afbouwen van het nucleaire programma van Noord-Korea. Washington eist van Pyongyang volledige ontmanteling van nucleaire wapens en ballistische raketten die met een kernkop kunnen worden uitgerust. De gesprekken hebben weinig concreets opgeleverd. De tweede top, die werd gehouden in Hanoi, mislukte zelfs.

Hierna verhardde de toon van beide landen, en hervatte Noord-Korea haar rakettesten. Eerder deze week liet de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in echter weten, dat er achter de schermen een derde top wordt voorbereid. Vorige week stuurde Trump nog een persoonlijke brief aan Kim, met volgens Pyongyang ‘interessante inhoud’.

President Donald Trump met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in in de Koreaanse gedemilitariseerde zone (DMZ). Beeld REUTERS

Eenmaal in de onderhandelingskamer bleek de ‘speciale relatie’ van Kim Jong-un en Trump niet genoeg om tot een akkoord over afbouw van het Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal te komen.‘Hij heeft een visie, maar het is niet bepaald onze visie.’ Hij communiceert makkelijker dan zijn vader, neemt zijn vrouw mee op pad, eet hamburgers en bezoekt popconcerten. Dat is wat we allemaal wél weten over de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Maar er is veel meer dat we niet weten.