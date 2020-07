Trump besprak Russische prijs op hoofd Amerikaanse soldaten nooit met Poetin

President Donald Trump en president Vladimir Poetin. Beeld REUTERS

Begin dit jaar kwamen diverse inlichtingendiensten van de VS, zoals de CIA, tot de conclusie dat een Russische militaire eenheid een prijs had gezet op het hoofd van Amerikaanse soldaten in Afghanistan. Taliban-strijders konden zo’n 85 duizend euro krijgen als ze militairen uit de VS wisten te doden. Trump liet echter na om deze informatie te bespreken met president Poetin, die hij de afgelopen maanden zeker acht keer telefonisch sprak, de laatste keer op donderdag.

‘Ik heb het nog nooit met hem besproken’, aldus Trump zonder blikken of blozen tegen het programma Axios on HBO over zijn gesprekken met Poetin. De president zegt dat hij het helemaal niet nodig vond om de zeer gevoelige kwestie aan de orde te stellen. ‘Dat telefoongesprek was om andere dingen te bespreken’, zegt de president over het contact donderdag met de Russische leider. ‘En eerlijk gezegd, dit is een kwestie die volgens veel mensen nepnieuws is.’ Trump roept al weken dat hij het verhaal niet gelooft.

Sinds The New York Times vorige maand de geheime Russische acties in Afghanistan naar buiten bracht, zegt het Witte Huis dat het bewijs hiervoor niet overtuigend is. Met name de NSA, de inlichtingendienst die gesprekken afluistert, zou ernstige twijfels hebben of het verhaal wel klopt. Ook een van Amerika's hoogste militairen, generaal Kenneth McKenzie van Central Command, zei begin deze maand dat de inlichtingen ‘niet voldoende’ waren bewezen.

De Amerikaanse troepen in Afghanistan vallen onder McKenzie. Vanwege het meningsverschil tussen de inlichtingendiensten en de twijfels over de hardheid van het bewijs, aldus het Witte Huis, werd Trump er in februari niet persoonlijk van op de hoogte gesteld.

Trump has never confronted Vladimir Putin with intelligence indicating Russia paid the Taliban to kill U.S. troops, he told “Axios on HBO” Thursday. https://t.co/gc2BqcTqeu — Axios (@axios) 29 juli 2020

Geen dossiertijger

De beschuldiging aan het adres van de Russen zou toen wel zijn beland in de schriftelijke briefings die de president dagelijks krijgt over kwesties die in de wereld spelen, zo melden Amerikaanse media. Trump, van wie bekend is dat hij geen dossiertijger is, zou toen vervolgens het stuk niet hebben gelezen. De president ontkent dit echter in alle toonaarden.

‘Het heeft nooit mijn bureau bereikt’, aldus Trump tegen Axios, een nieuwssite die goede banden heeft met het Witte Huis. ‘Weet je waarom niet? Omdat de inlichtingendiensten dachten dat het niet waar was. Als het mijn bureau had bereikt, had ik er wel iets aan gedaan. En ik lees veel, al zeggen ze dat ik dat niet doe.’ Trumps uitspraken zullen slecht vallen bij de inlichtingendiensten die aan de bel trokken over de Russische bounties. De president heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij wel eens twijfelt aan de conclusies van de spionagediensten.

De Democraten vielen Trump meteen aan nadat ze hadden gezien hoe hij in het interview de Amerikaanse inlichtingen van de hand deed. Dat de president geen seconde had overwogen om de beschuldiging met Poetin te bespreken, stuit op onbegrip bij de Biden-campagne en Democraten in het Congres. ‘Zonder meer verschrikkelijk’, aldus een woordvoerder van Biden.

Trump Flies Unannounced To Dover AFB After N.H. Rally To Pay Respects To Two Soldiers Killed In Afghanistan https://t.co/5ckCyaxIUJ pic.twitter.com/fGpaJ1AcLC — The Daily Wire (@realDailyWire) 11 februari 2020

‘Schaamteloos’

‘Hij is een grote mislukking als onze opperbevelhebber’, betoogde Susan Rice, oud-veiligheidsadviseur van president Obama en een vicepresidentskandidaat van Biden. ‘Hij heeft een bizarre reden, eentje die niet uit te leggen is, om Poetin altijd het voordeel van de twijfel te geven.’ De Democratische senator Tammy Duckworth, die in Irak gewond raakte en van wie beide benen werden geamputeerd, zei dat de president op ‘schaamteloze wijze zijn plicht had veronachtzaamd’.

Volgens Amerikaanse functionarissen zouden diverse Afghaanse strijders zijn beloond door de Russen voor hun acties tegen Amerikaanse militairen. Het is echter onduidelijk of en hoeveel soldaten zijn omgekomen nadat een prijs op hun hoofd was gezet door de Russische eenheid. Vorig jaar kwamen 24 Amerikanen om het leven in Afghanistan. Dit is een stijging vergeleken met 2018, toen 14 werden gedood.