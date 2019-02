Trump besluit om voorlopig 200 militairen in Syrië te houden

Witte Huis-woordvoerder Sarah Huckabee Sanders kondigde donderdag aan dat ‘een kleine vredesmacht van tweehonderd man’ voor onbekende tijd in Syrië zal blijven. Trump zou kort voor die aankondiging met de Turkse president Erdogan hebben gebeld over het vormen van een veiligheidszone in het noorden van het land.

Op dit moment zijn nog meer dan tweeduizend Amerikaanse troepen actief in Syrië, ze strijden daar tegen de laatste IS-bolwerken. In december riep president Trump nog op tot een snelle en volledige terugtrekking uit Syrië.

‘We hebben IS verslagen in Syrië, dat was mijn enige reden om daar te blijven gedurende een Trump-presidentschap’, twitterde de president. Het kwam hem op veel kritiek te staan van de internationale gemeenschap en zijn eigen staf. Uit protest tegen het besluit stapte zijn minister van Defensie James Mattis op. Ook Brett McGurk, de speciale gezant van de VS die een hoofdrol speelde in de internationale coalitie tegen IS, nam ontslag.

Gevreesd werd dat Turkije de Koerdische rebellen, die met de Amerikanen tegen IS vochten, zou verjagen uit het Noorden van Syrië. Daarop dreigde Trump de Turken ‘economisch te vernietigen’. Trump en Erdogan praten vrijdag verder over een te vormen veiligheidszone in Syrië.