Trump beroept zich op zwijgrecht in verhoor over mogelijke fraude in zijn bedrijf

Een auto met daarin Donald Trump komt woensdag aan bij het kantoor van procureur-generaal Letitia James in New York. Beeld Reuters

De rechter had de oud-president ­bevolen mee te werken met het onderzoek door procureur-generaal Letitia James, maar bij elke vraag beriep Trump zich op zijn zwijgrecht.

Centraal in deze civiele zaak staat het vermoeden dat Trump in het verleden loog over de omvang van zijn vermogen, voornamelijk vastgoed, om leningen en belastingkorting te verwerven. Trump ontkent. Zijn kinderen Ivanka en Donald jr. getuigden eerder al.

Minuten nadat Trump onder grote mediabelangstelling het kantoor van de procureur-generaal was binnengetreden, verscheen een persbericht dat hij gebruik zou maken het Vijfde Amendement, wat inhoudt dat iemand niet tegen zichzelf hoeft te getuigen. Ondanks zijn stilte duurde het verhoor uren.

De oud-president liet zich vaak laatdunkend uit over het zwijgrecht, dat hij iets vond ‘voor de maffia’. In het persbericht lichtte Trump toe waarom dit niet geldt voor hem: ‘Ik heb geen keuze, omdat de huidige regering en vele aanklagers elk gevoel van moraal en ethische grenzen zijn verloren.’ Trump houdt zijn achterban voor dat de zaak een ‘radicale heksenjacht’ is.

Antwoorden was voor Trump strafrechtelijk riskant geweest. Parallel aan deze civiele procedure loopt in New York ook een onderzoek van de openbaar aanklager naar mogelijke fraude. Nieuwe informatie uit antwoorden van Trump had die zaak wind in de zeilen kunnen geven.

Juridische tegenslagen

Trumps getuigenis woensdag, of gebrek daaraan, behoort waarschijnlijk tot de laatste onderzoeksstappen van procureur-generaal James. Binnenkort moet duidelijk worden welke feiten zij de afgelopen maanden heeft weten te verzamelen, en welke gevolgen die gaan hebben voor Trump.

Dit verhoor is de derde juridische tegenslag voor Trump deze week. Maandag viel de FBI zijn huis in Mar-a-Lago, Florida binnen, op zoek naar presidentiële documenten die Trump onwettig mee naar huis zou hebben genomen. Dinsdag beval de rechter hem zijn belastingaangiften te delen, wat Trump als president stelselmatig weigerde.